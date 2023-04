Игра имеет всего 56 баллов на Metacritic.

Студия Naughty Dog всегда была синонимом высокого качества исполнения. Она считается флагманской командой в составе Sony. А в журналистских расследованиях даже фигурировала информация, что в компанию стараются набирать перфекционистов и фанатов разработки игр. Однако с ПК-версией The Last of Us Part I студия существенно промахнулась. Этот проект получил самые низкие оценки в истории Naughty Dog.

На Metacritic игра имеет всего 56 баллов, правда, на основе 6 рецензий. Пользователи на сайте агрегатора поставили The Last of Us Part I для ПК 1,7 балла. Своим мнением пока что поделились 304 человека.

Наиболее плачевная ситуация наблюдается в Steam. Игра получила в сервисе Valve 12 389 рецензий, но только 43% из них положительные. Главной причиной недовольства пользователей и критиков стала ужасная техническая реализация. Ранее мы писали, как в The Last of Us Part I на ПК находят странные баги.

Naughty Dog не стала отмалчиваться в этой ситуация и опубликовала в Twitter череду постов с извинениями. Разработчики заявили, что трудятся над улучшением проекта. Обновление, которое исправит дрожание камеры и отдельные баги, выйдет во вторник, 4 апреля. А позже на следующей неделе Naughty Dog выпустит патч с множеством правок.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а 28 марта добралась до ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

