Ветеран BioWare и один из создателей Dragon Age Девид Гейдер рассказал, как издательство EA на протяжении многих лет относилось к поклонникам классических RPG, и звучит это, мягко говоря, пренебрежительно.
Внутри компании фанатов жанра называли "задротами из пещеры", мол, это те гики, которые всё равно купят любую RPG, что бы в ней ни было. Поэтому, по логике руководства, ориентироваться на них нет смысла: куда важнее завоевать широкую аудиторию, ту которую не в пещере.
Гейдер вспоминает, что его олдскульные идеи на поздних этапах его карьеры в BioWare воспринимались как устаревшие. Он пытался отстаивать пошаговую боёвку, глубинную прокачку и механику, на которой держались первые Dragon Age и Baldur’s Gate, но в глазах EA это было медленно и громоздко. Издателю хотелось экшонового, стильного, чего-то, что ближе к кинематографичной подаче, чем к D&D.
Он отмечает, что несмотря на свой вклад в культовые тайтлы, с годами его точка зрения становилась всё менее востребованной. В EA традиционную RPG-аудиторию считали предсказуемой и не требующей усилий:
"Они всегда придут. Это же RPG. Они в своей пещере, и RPG - их хлеб".
Поэтому всё внимание и бюджеты шли на то, чтобы привлечь массовую публику. Результат этого подхода известен: провал Anthem, с которым EA попыталась сыграть в сервисную модель, оказался громким: игру свернули менее чем за два года.
Ранее Девид Гейдер рассказывал, что Dragon Age всегда была на грани закрытия. Electronic Arts больше любила Mass Effect, вспоминает разработчик.