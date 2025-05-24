Издатель не сильно беспокоился о возможных продажах игры, ведь всегда была прослойка игроков, которая купит любую RPG.

Ветеран BioWare и один из создателей Dragon Age Девид Гейдер рассказал, как издательство EA на протяжении многих лет относилось к поклонникам классических RPG, и звучит это, мягко говоря, пренебрежительно.

Внутри компании фанатов жанра называли "задротами из пещеры", мол, это те гики, которые всё равно купят любую RPG, что бы в ней ни было. Поэтому, по логике руководства, ориентироваться на них нет смысла: куда важнее завоевать широкую аудиторию, ту которую не в пещере.

Гейдер вспоминает, что его олдскульные идеи на поздних этапах его карьеры в BioWare воспринимались как устаревшие. Он пытался отстаивать пошаговую боёвку, глубинную прокачку и механику, на которой держались первые Dragon Age и Baldur’s Gate, но в глазах EA это было медленно и громоздко. Издателю хотелось экшонового, стильного, чего-то, что ближе к кинематографичной подаче, чем к D&D.

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Он отмечает, что несмотря на свой вклад в культовые тайтлы, с годами его точка зрения становилась всё менее востребованной. В EA традиционную RPG-аудиторию считали предсказуемой и не требующей усилий:

"Они всегда придут. Это же RPG. Они в своей пещере, и RPG - их хлеб".

Поэтому всё внимание и бюджеты шли на то, чтобы привлечь массовую публику. Результат этого подхода известен: провал Anthem, с которым EA попыталась сыграть в сервисную модель, оказался громким: игру свернули менее чем за два года.

Ранее Девид Гейдер рассказывал, что Dragon Age всегда была на грани закрытия. Electronic Arts больше любила Mass Effect, вспоминает разработчик.

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