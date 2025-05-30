В компании, похоже, недовольны показателями ОС в играх на портативных устройствах.

Обозреватель Windows Central Джез Корден со ссылкой на источники рассказал, что Microsoft "заморозила" проект по созданию собственной портативной консоли а-ля Nintendo Switch или SteamDeck, которую хотела выпустить в 2027-м году.

Сейчас IT-гигант собирается сосредоточиться на том, чтобы улучшить работу Windows 11 на портативных устройствах других компаний (например от Asus или Lenovo), а планы по созданию собственной портативки отошли на второй план.

Первой портативной консолью, созданной при участии Microsoft, якобы станет Project Kennan, разработанная ASUS, где будет эта самая обновленная для игр Windows 11. По данным источников, устройство появится до конца 2025 года.

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Ожидается, что в "переходном периоде" появится еще несколько портативных решений от партнеров Microsoft – и лишь затем компания, возможно, выпустит полноценную портативную версию Xbox. Впрочем, пока неясно, когда именно это произойдет.

Параллельно у Microsoft в планах представить новую облачную систему для игрового стриминга, чтобы бороться с конкурентами из GeForce Now от Nvidia. Все дело в том, что стриминг на консоли через Xbox Game Pass идет через ПО от Nvidia, а Microsoft нужны собственные решения.

В целом, настроения в Microsoft такие, что за стримингом и портативками будущее игрового рынка, пишет Корден.

Что касается преемника Xbox Series X, то вместо традиционной консоли нас может ждать что-то вроде мини-ПК под Windows, но с оболочкой, которая позволит с комфортом пользоваться девайсом в паре с телевизором. Его релиз тоже ожидается в 2027 году.

Меж тем новая консоль Nintendo, Switch 2, поступит в продажу уже 5 июня по цене от 470 евро. Некоторые игры при этом сильно подорожают. Например, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро (~4100 грн), а "дешевая" цифровая версия обойдется в €80.

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