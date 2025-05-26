Кристофера Джаджа удивило, насколько сильно все на съёмочной площадке любили свою работу.

Кристофер Джадж, актёр, озвучивавший Кратоса в серии God of War, рассказал, что атмосфера на съёмках захвата движений была для него по-настоящему новой и изменилa его взгляды на жизнь.

На недавней панели, посвящённой 20-летию серии, Джадж отметил, что в отличие от большинства других проектов, где на съёмочной площадке строго соблюдалась иерархия, на съёмках God of War её практически не было. Все относились друг к другу с уважением, общались открыто и воспринимали работу каждого как важную.

Это касалось и директора игры Кори Барлога, он внимательно слушал идеи команды, не спеша и не игнорируя предложения. Джадж с удивлением наблюдал, как руководитель действительно уважает мнение каждого, не ограничивая себя рамками и расписанием: "Он слушает всех. Он не смотрит на часы. Вау, это безумие".

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Для самого актёра эта работа совпала с непростым этапом жизни: после двух нарушений за вождением в нетрезвом виде он прошёл курс реабилитации и задумался о том, что значит быть мужчиной. Благодаря опыту на съёмках и поддержке коллектива он понял, что мужественность - это не подавление других, а наоборот, умение слушать, поддерживать и вдохновлять.

Джадж подчеркнул, что впервые столкнулся с таким уровнем коллективной поддержки и взаимного уважения, где никто не жаловался, а все действительно хотели работать вместе и любили свою работу: "Каждое утро казалось, что все хотят быть там, что было для меня очень странно. Никто не жаловался. Люди были счастливы быть там".

О другом примере взаимоподдержки в коллективе рассказала актриса Дженнифер Инглиш, сыгравшая Маэль в Expedition 33. По словам Инглиш, лёгкая сложность в игре появилась из-за неё: актриса хотела пройти игру, но боялась, что не справится с боёвкой.

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