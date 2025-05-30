Эксперт поделилась простым лайфхаком, как правильно хранить клубнику и другие ягоды, чтобы они дольше оставались свежими и не потекли.

Клубника и малина - вкусные и полезные ягоды, которые можно есть соло или же в качестве дополнения к завтраку, а также приготовить из них какой-то десерт - например, этот невероятный торт с клубникой "Фрезье". Есть лишь одно "но": эти ягоды долго не хранятся. Впрочем, оказывается, есть способ, как хранить клубнику в холодильнике (и малину тоже) дольше, чем обычно. О нем и рассказываем ниже.

Как хранить свежую клубнику в холодильнике и другие ягоды - простой лайфхак

Вероятно, большинство из вас знает, как хранить свежую клубнику в домашних условиях - ее, как и другие ягоды, кладут в холодильник. Говорят, что дольше оставаться свежими ягодам также помогает замачивание в белом дистиллированном уксусе - для этого уксус разводят водой 1:10 и оставляют в этом растворе ягоды на 5-10 минут, а затем тщательно промывают.

Кроме этого, удаление заплесневевших ягод также предотвращает быструю порчу, пишет британский таблоид Express.co.uk. Однако есть метод попроще. Тренер по здоровому образу жизни Лиз Пилинг (Liz Piling) поделилась своим методом, как правильно хранить ягоды в холодильнике, чтобы они как можно дольше оставались свежими. По ее словам, решающий фактор здесь - где хранить ягоды.

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Конечно, соблазнительно после покупки ягод сразу же отправить их в холодильник в пластиковом контейнере или кульке. Но так делать не стоит - потратьте несколько секунд на то, чтобы освободить ягоды от пластика, который способствует образованию влаги и плесени.

В качестве альтернативного способа хранения Лиз Пилинг рассказала, что хранит ягоды в переработанных банках из-под маринованных огурцов, хотя для этой цели можно использовать любую герметичную банку.

Что нужно сделать:

положите на дно банки бумажное кухонное полотенце - оно впитает лишнюю влагу с ягод;

аккуратно, не утрамбовывая, сложите в банку ягоды;

затем положите поверх ягод еще один слой бумажного кухонного полотенца, которое также будет впитывать избыток влаги и тем самым сохранит ягоды дольше свежими.

Затем можно поставить банку с ягодами в холодильник, как обычно.

Перед тем, как хранить ягоды в банке, Лиз советует убедиться, что банка чистая и сухая, а герметически закрытая она будет препятствовать накоплению влаги. И, конечно, ни в коем случае нельзя мыть ягоды сразу же после покупки - они превратятся в кашицу.

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