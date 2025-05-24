Режиссёр считает, что игры Кодзимы и так уже почти что фильмы.

Хидео Кодзима никогда не скрывал своей любви к кино. Катсцены Metal Gear Solid в своё время определили его фирменный стиль "игрового кино", а в Death Stranding сплошь и рядом играют голливудские актёры. Но когда Кодзима однажды всерьёз задумался о том, чтобы уйти в режиссуру, и его отговорил Гильермо дель Торо.

В свежем номере журнала Edge Кодзима вспомнил встречу с двумя кинорежиссёрами: Николасом Виндингом Рефном и самим дель Торо. Разговор зашёл не о проектах, а о времени, о том, сколько его ещё осталось, и что успеть до финальных титров. После ковида Кодзима начал переосмыслять приоритеты: он всё ещё мечтал снять фильм, но понимал, что затевать дебют в 60 - это серьёзное физическое испытание.

После этого дель Торо выдал прямую и довольно точную мысль:

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"Ты уже делаешь фильмы. Не надо бросаться в это старомедийное кино. То, что ты создаёшь в играх, уже как кино".

Кроме кинематографа Кодзима увлекается ещё и литературой. Ранее мы рассказывали, что он работает над книгой совместно с легендарным хоррор-мангакой Дзюндзи Ито. Геймдизайнер уже написал половину сценария, но художник пока что не дал фидбек.

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