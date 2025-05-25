Возможно, игру перенесут, чтобы успеть заменить все краденные ассеты.

Разработка Marathon от Bungie продолжает вызывать вопросы, на этот раз из-за слухов о рекламной кампании.

Как сообщил журналист Колин Мориарти в подкасте Sacred Symbols+, Sony якобы отменила планы по платному продвижению игры. Уточняется, что речь идёт именно о полном отказе от маркетинга:

"Человек, знакомый с маркетинговыми планами на одном из ключевых зарубежных рынков, сказал мне, что теперь платный маркетинг для Marathon вообще не планируется. Я не знаю, повлияло ли на эти планы то, что недавно произошло, или это всегда было планом, или что-то еще, но это считается довольно необычным шагом для игры такого высокого уровня".

Недавно Bungie признала, что использовала в игре ассеты художницы Antireal без её разрешения. Чуть раньше проект лишился своего геймдиректора: Кристофера Барретта уволили за неподобающее поведение, а его место занял Джо Зиглер, ранее работавший над Valorant.

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Сама игра была анонсирована ещё в 2023 году, а релиз недавно назначен на 23 сентября 2025-го. Но, теперь возможно, что релиз перенесут, ведь разработчикам нужно убрать краденные ассеты.

Ранее мы рассказывали, что Bungie сняла ограничения на обзоры шутера Marathon из-за холодной реакции игроков. Участники закрытой альфы теперь смогут вести стримы и публиковать обзоры.

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