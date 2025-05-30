Апдейт добавит полноценную поддержку модов на всех платформах.

В 2025 году The Witcher 3: Wild Hunt получит еще одно обновление, которое принесет в игру поддержку кроссплатформенных модов, и впервые сделает моды доступными на консолях.

CD Projekt анонсировала патч в рамках празднования 10-летия третьей части. Патч с кроссплатформенной системой выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S до конца года, но без точной даты. А пока на сайте "Ведьмака" появился FAQ с подробностями условий.

Модификациями можно будет делиться через площадку mod.io, а создавать их – с помощью различных конструкторов, таких как REDkit. При этом разработчики подтвердили, что не все моды для "Ведьмака 3" смогут попасть на консоли из-за правил платформ.

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Для пользователей с ПК ничего не изменится: они смогут и дальше устанавливать модификации, полученные из других источников – например, с NexusMods. Консоли будут поддерживать только официальную площадку.

CD Projekt RED выпустила редактор для "Ведьмака 3" на ПК в мае 2024 года. По сути, разработчики дали "народным умельцам" безграничную свободу, позволяя дополнять или изменять игру, создавая новые квесты, персонажей, анимации и т.д.

The Witcher 3: Wild Hunt в этом месяце отмечает десятилетие с момента выхода. В честь годовщины CD Projekt RED опубликовала праздничный трейлер и вспоминает забавные истории о разработке игры и ее ранних версиях. Так, к примеру, мы узнали, что из игры вырезали квест, где Геральт становился участником Дикой Охоты.

Что касается The Witcher 4, то у игры пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Почти наверняка раньше 2027 года ее ждать не стоит. CD Projekt обещает сделать игру масштабнее, чем Cyberpunk 2077 и третий "Ведьмак".

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