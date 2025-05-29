Рассказываем, кому не надо становиться на воинский учет, а кого могут из него исключить.

Многие граждане Украины обязаны становиться на воинский учет. Особенно остро этот вопрос встал после начала полномасштабной войны.

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая рассказала УНИАН, кому не надо становиться на воинский учет в Украине, а кого могут из него исключить.

Кто не подлежит постановке на воинский учет

По словами Мостовой, однозначно не нужно становиться на воинский учет мужчинам и некоторым женщинам (медикам, фармацевтам), которые младше 18 лет, и тем, кому более 60 лет. Исключение - старший офицерский состав (полковник, подполковник, майор). Такие офицеры запаса не должны становиться на воинский учет после 65 лет.

Видео дня

"Постановке на воинский учет также не подлежат лица, прекратившие гражданство Украины. Речь идет о людях, которые или потеряли украинское гражданство, или вышли из него. Мужчинам до 18 лет не нужно становиться именно на учет военнообязанных, но есть воинский учет допризывников, - это лица 17 лет", - добавила она.

Адвокат отметила, что на воинский учет не ставят лиц, которых принудительно лечат, или тех, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний.

Разобравшись, кто не подлежит воинскому учету, перейдем к тому, по какой причине из него могут исключить.

Кого и почему могут исключить с воинского учета

Мирослава Мостовая сообщила, что основания для исключения с воинского учета прописаны в 6 части 37 статьи закона "О воинской обязанности и военной службе". В документе говорится, что с учета должны исключать такие категории лиц:

тех, кто достиг максимального возраста пребывания в запасе;

умерших лиц или тех, кого признали безвестно отсутствующими;

тех, кто прекратил украинское гражданство;

лиц, которых ВВК признала непригодными к службе в армии.

При этом, добавляет адвокат, на лиц, которые исключены с воинского учета, перестает распространяться действие закона "О воинской обязанности и военной службе". После исключения с воинского учета человек на него не должен снова становиться.

"Для исключения с воинского учета на основании непригодности военнообязанные лица сначала должны обновить свои военно-учетные данные и пройти ВВК. Военно-врачебная комиссия может признать лицо непригодным к военной службе в случае наличия у него болезни или болезней, которые указаны в приказе Минобороны №402", - объяснила она.

По словам Мостовой, полностью исключаются с воинского учета лица, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы и могут подтвердить ее наличие справкой от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее такие справки выдавала МСЭК). Часто инвалидность не предоставляют людям, имеющим эпилепсию, но наличие этой болезни также является основанием для признания лица непригодным к службе и исключения его с воинского учета, поскольку такая болезнь довольно часто сопровождается психическими расстройствами.

Как она добавила, если у военнообязанного есть постановление ВВК о непригодности к службе, для исключения с воинского учета ему обязательно нужно обратиться в ТЦК и СП, в котором он зарегистрирован, и подать заявление с просьбой исключить его с воинского учета и указать в нем основание для этого. К заявлению нужно приложить копии документов, которые подтверждают основание для исключения с учета (медицинские заключения, справки ВВК, свидетельство о болезни). Желательно, чтобы документы были нотариально заверены.

"В том случае, если основанием для снятия с учета является прекращение гражданства, то лицо должно приложить к заявлению копию документа, удостоверяющего статус лица, вышедшего из гражданства, например, паспорт гражданина другой страны", - сказала адвокат.

Как уточнила Мирослава Мостовая, если же основания для исключения с воинского учета - смерть военнообязанного или признание его пропавшим без вести, то соответственно его родственникам нужно предоставить в ТЦК вместе с заявлением свидетельство о смерти или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

В ТЦК должны зарегистрировать заявление с просьбой исключить лицо с учета и рассмотреть в течение 30 дней. Обычно такие документы рассматриваются значительно дольше, поскольку ТЦК и СП очень загружены работой. Кроме того, срок рассмотрения заявления может длиться дольше 30 дней, если ТЦК решит провести дополнительные проверки - отправлять запросы, например, в ВВК, в Миграционную службу, если лицо вышло из гражданства. После рассмотрения заявления и документов, которые к нему приложены, лицу или его родным должны дать ответ - исключено его с учета или нет. Решение ТЦК и СП обязательно должно быть только в письменной форме. Отказ можно обжаловать в суде.

"Лица, которых исключили с учета, могут выехать за границу, но для этого им нужно иметь при себе документы, подтверждающие факт исключения и основания, на которых это было сделано. Желательно иметь при себе оригиналы документов. Если необходимых бумаг у лица не будет, ему могут отказать во выезде", - советует адвокат.

Кроме того, предупреждает она, пограничники могут требовать указать основание для выезда, например это может быть командировка или лечение. Иногда у мужчин, которым уже исполнилось 60 лет, требуют справку о том, что они не относятся к рядам старшего офицерского состава, представителей которого исключают из учета не в 60, а в 65-ть.

Чтобы избежать недоразумений и штрафов, важно точно знать, кто не подлежит воинскому учету согласно действующему законодательству Украины.

справка Мирослава Мостовая Фаховий юрист, адвокат АО Evrikalaw Направление - гражданское, хозяйственное административное право, в частности, защита прав военнослужащих. В 2002 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины по специальности правоведение и получила диплом специалиста с отличием. Является автором статей для известных СМИ, в которых поднимаются вопросы, касающиеся прохождения военной службы, отсрочки от мобилизации и ответственности за уклонение от мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: