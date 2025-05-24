CD Projekt RED показала плохое демо, а потом сказала, что хочет делать лучшие RPG в истории.

Иногда худшее в презентации - это не провал, а внезапное осознание, насколько плохо ты к ней подготовился. У сооснователя CD Projekt Red Адама Бадовски тоже была такая ситуация.

На заре разработки первой части "Ведьмака", Бадовски и его коллеги устроили показ демо-версии для основателей BioWare - Рэя Музики и Грега Зещука. И всё пошло не так, как хотелось бы:

"Я презентовал демо, и это демо было не очень. В ответ BioWare задали прямой вопрос: "Чего вы хотите добиться?" Ответ был не менее прямым - "Мы хотим стать лучшей RPG-студией в индустрии. Сделать лучшую ролевую игру всех времён".

На тот момент у CDPR было всего 15 человек в команде, и в планах - расшириться до 35. Демонстрация вышла слабой, опыт - минимальный, амбиции - заоблачные. BioWare, по словам Бадовски, просто сказали: "Мы вам перезвоним".

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И, удивительно, но они действительно перезвонили. Студия предоставила CDPR свой движок Aurora Engine, на котором тогда работала серия Neverwinter Nights. Это стало основой первого "Ведьмака", хотя от оригинального движка BioWare в итоге мало что осталось: "Мы переписали процентов 80 кода. У нас не было мультиплеера, мы вырезали массу функций, а рендер вообще сделали с нуля".

Ранее Бадовски рассказал о характере Анджея Сапковского и отметил, что он не такой ворчливый старик, как о нём все думают.

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