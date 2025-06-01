CDPR останется верна курсу на создание масштабных AAA ролевых проектов.

Сооснователь студии CD Projekt RED Марчин Ивински в недавнем выпуске подкаста AnsweRED признал: эксперименты с чуждыми жанрами и механиками - это не то, что стоит активно развивать.

По его словам, за годы команда поняла, что стоит сосредоточиться на том, что у неё действительно хорошо получается - масштабные сюжетные RPG с открытым миром:

"Мы многому научились. Были соблазны, мы пробовали, но это не сработало. Нам нужно держать фокус и вкладывать 100% в то, что мы умеем делать".

Его поддержал генеральный директор CD Projekt RED Адам Бадовски, подчеркнув: в центре стратегии студии именно ААА-RPG с сильной историей и открытым миром. По его словам, идея звучит просто, но в реальности сложно удержаться от желания повторить за другими: "Кто-то делает классные штуки, тебе тоже хочется, но нужно сделать вдох, выдох и вернуться к тому, что мы делаем лучше всего".

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Бадовский добавил, что даже самые интересные идеи не работают сами по себе, их нужно подгонять под уникальный стиль студии.

Ранее CD Projekt RED объявила, что сиквел Cyberpunk 2077 вошёл в стадию препродакшена. Также CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

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