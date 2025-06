Разработчик попросил игроков написать подсказки для экрана загрузки.

Project Warlock 2 наконец-то добралась до полноценного релиза, покинув ранний доступ спустя четыре года после анонса. Первая часть вышла в 2018 году и сразу заняла своё место среди бумер-шутер, вдохновлённых классикой вроде Doom и Blood. Сиквел был представлен в 2021 году на PC Gaming Show, но с тех пор практически исчез с радаров.

Разработка, как оказалось, шла непросто. Buckshot Software признаёт, что проект оказался амбициознее, чем они рассчитывали. Вместо повторения успешной формулы оригинала, Warlock 2 стал масштабной игрой с тремя отдельными кампаниями и тремя разными главными героями.

Игрокам доступно 36 уровней, 54 вида оружия, прокачка, заклинания, свыше 50 типов врагов и режим realmshift, который позволяет проходить любую главу за любого персонажа.

Разработчики также запустили сообществу небольшой челлендж: предложить собственные советы по игре. Лучшие из них появятся на загрузочных экранах с указанием авторов, так что у активных игроков есть шанс попасть внутрь самой игры.

Также в честь релиза разработчики запустили скидку в 50%. Сейчас Project Warlock 2 можно купить всего за 124 гривны.

Ранее мы рассказывали, что создатели Life is Strange бесплатно раздают в Steam одну из своих последних игр. Раздача Tell Me Why приурочена к Pride Month, событию в ЛГБТ-сообществе.

