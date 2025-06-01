Возможно, дизайн Эдварда Кенуэя сильно поменяют.

Ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag, о котором говорят уже почти два года, всё ближе к официальному анонсу. На этот раз повод дал не инсайдер и не журналист, а производитель коллекционных фигурок.

Речь о компании Pure Arts, давно сотрудничающей с Ubisoft и выпускающей фигурки по мотивам серии. Во время стрима один из ведущих вскользь упомянул, что "с Эдвардом что-то происходит", намекая на то, что в разработке может находиться новая статуетка персонажа.

Его напарница сразу насторожился, мол, "а мы это уже анонсировали?", после чего последовало неуверенное "да я вроде статью видел" и ссылки на слухи.

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Если уж готовится новая фигурка Эдварда, логично предположить, что речь идёт об изменённом дизайне героя, а значит, и о полном ремейке Black Flag. Впервые о нём заговорили ещё два года назад, а с тех пор проект многократно упоминался в утечках.

Ранее известный журналист и инсайдер Том Хендерсон опубликовал дорожную карту серии Assassin's Creed. Ubisoft планирует выпустить 9 новых игр до 2031 года, ремейк Black Flag среди них тоже есть.

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