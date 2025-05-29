Сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию препродакшена: раскрыта примерная дата выхода

CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

Сиквел Cyberpunk 2077 официально больше не носит имя Project Orion – CD Projekt RED впервые использовала название Cyberpunk 2. Также студия сообщила, что проект вошел в стадию препродакшена, а концептуальная фаза разработки завершилась "несколько недель назад".

Над игрой сейчас трудится относительно небольшая команда из 96 человек, говорится в свежем финансовом отчете CDPR. Для сравнения, на четвертого "Ведьмака" выделили 422 человека – сейчас это основной проект польской студии и команда продолжает расширяться.

Что касается сроков выхода Cyberpunk 2, то соруководитель CD Projekt Михал Новаковский в разговоре с инвесторами отметил, что путь от препродакшена до финального релиза обычно составляет от 4 до 5 лет. Однако надо учитывать, что каждый тайтл уникален, есть переменные, о которых мы можем не знать.

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Таким образом, ожидать выпуска Cyberpunk 2 ранее 2030 года не стоит. А значит, это будет тайтл уже не для нынешнего поколения консолей, а для следующего. Очевидно, игру выпустят для PS6 и нового Xbox. И, конечно, для ПК.

Стоит отметить, что после релиза Cyberpunk 2077 CDPR открыла подразделение в США, специального ориентированное на разработку сиквела. Такой шаг позволит организовать параллельные рабочие процессы и снизить риски, связанные с потенциальными задержками в производстве игры.

Тем временем студия готовит релиз версии Cyberpunk 2077 для Switch 2, который должен состояться уже 5 июня с релизом устройства, а также порт для Mac. Что касается Cyberpunk 2, то, по слухам, в сиквел появится второй город, похожий на Чикаго.

Ранее стало известно, что развитие вселенной Cyberpunk 2077 не остановится на одних лишь играх. Успех аниме Cyberpunk: Edgerunners вдохновил разработчиков на создание полноценного сериала или даже фильма. За его производство возьмутся авторы "Настоящего детектива" и "Мистера Робота".

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