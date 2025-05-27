Sony объявила о распродаже в рамках ивента Days of Play, который продлится с 28 мая по 11 июня. В это время в официальном магазине Playstation Direct будут действовать скидки на Playstation 5.
Как компания написала у себя в блоге, в США выйдет специальный набор Call of Duty: Black Ops 6 Bundle с консолью PS5, который будет доступен в версиях с диском и в цифровом формате. Цены стартуют от 400 долларов за цифровую версию, это экономия до 120 долларов по сравнению с покупкой консоли и игры по отдельности.
В Европе и Азии Digital и стандартная версия PS5 также пойдут со скидкой, от 400 евро за цифровую версию. Однако Sony пока не публиковала полный список скидок на европейские модели.
Кроме консолей, подешевеют PlayStation VR2 и набор PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain, скидка составит 50 долларов. Геймпады DualSense, DualSense Edge и Access, а также беспроводные наушники Pulse Explore тоже будут дешевле.
Напомним, что ранее Sony повысила цены на Playstation 5 в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. В среднем стоимость консоли увеличилась на 10%.