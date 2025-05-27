В игру одновременно играли 18 тысяч человек.

Пять лет спустя после релиза в Steam, Star Wars Battlefront 2 неожиданно установила новый рекорд по онлайну. Всё благодаря фанатам, которые решили, что игра получает слишком мало внимания.

На этой неделе в пике в Battlefront 2 играли 18635 человек, и это самая высокая цифра в истории игры на платформе Steam. Предыдущий рекорд был установлен ещё в январе 2021 года и составлял чуть больше 10 тысяч.

Всё это благодаря вирусной фанатской кампании в соцсетях, которая вернула игру в топ-25 продаж в Steam.

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Star Wars Battlefront 2 вышла в 2017 году, но сначала была эксклюзивом Origin. В Steam она появилась лишь в 2020-м и тогда не вызвала особого ажиотажа.

На релизе Battlefront 2 была жестко раскритикована за агрессивные микротранзакции: чтобы открыть Дарта Вейдера, нужно было играть по 40 часов без перерыва или заплатить. Скандал был таким громким, что, по слухам, Disney позвонили EA и попросили не позориться. В итоге систему внутриигровых покупок переделали с нуля.

Ранее мы рассказывали, что EA показала новую игру по "Звёздным войнам" от разработчиков XCOM. Релиз запланирован на 2026 год.

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