На агрегаторе оценок компаний для работы студия Build a Rocket Boy получила 2.1 балл.

Игру MindsEye, которую позиционировали как кинематографичный блокбастер в духе GTA, разрабатывает студия Build A Rocket Boy, основанная экс-президентом Rockstar North Лесли Бензисом. Но, похоже, что условия работы в компании оставляют желать лучшего.

На платформе Glassdoor Build A Rocket Boy получила рейтинг 2.1 из 5. В отзывах бывшие сотрудники описывают студию как токсичное место с постоянным кранчем, внутренними конфликтами и деструктивным управлением. Некоторые прямо призывают коллег держаться подальше от этой разваливающейся структуры.

Сама MindsEye также подверглась критике со стороны прессы: журналисты отметили нехватку контента и проработанных игровых механик и почти что отсутствующую рекламную кампанию.

Видео дня

Релиз MindsEye всё ещё запланирован на 10 июня 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились геймплейные ролики MindsEye. Некоторые блогеры уже получили доступ к игре.

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