Награда за его голову составила 2 миллиарда монет.

Игрок Scribe_of_Satire в Oblivion Remastered набрал награду за голову свыше 2.1 миллиарда золотых, украв более миллиона предметов. Как результат, игра назначила ему наказание: более 20 миллионов игровых суток тюрьмы, что эквивалентно примерно 55 тысячам лет заключения.

Этот срок настолько огромен, что игра просто не рассчитана на такие значения. Как показал Scribe_of_Satire на Reddit, по выходу из тюрьмы календарь Тамриэля сбился и откатился почти на 10 тысяч лет назад до -9818 года Третьей Эры вместо правильного 3E433.

Для сравнения, другой известный случай - 19 лет в тюрьме за 2900 краж и 7 убийств, а ещё один игрок парализовал себя заклинанием на 66 лет.

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Ранее мы рассказывали, что игрок в ремастер Oblivion смог перепрыгнуть всю карту Сиродила. Для такого эффекта нужно скастовать 30 заклинаний в течении минуты.

Кроме того, недавно в сети показали, как выглядит ремастер Oblivion на старом кинескопном телевизоре. Как отмечают комментаторы, именно такой они игру и запомнили.

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