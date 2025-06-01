Эксперт объяснил, кто и как может получать такую помощь.

В Украине лица со статусом инвалидности получают пенсию, денежную помощь от государства и даже могут рассчитывать на льготы. Сергей Коробкин, независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения, рассказал УНИАН, на какие выплаты по инвалидности в Украине имеют право люди с ограниченными возможностями.

Какой может быть помощь по инвалидности - виды, суммы

Кроме пенсии, лицо с особыми потребностями в некоторых случаях может рассчитывать на помощь по инвалидности - как денежную, так и материальную (например, бесплатная коляска от органов социальной защиты).

"Пенсия - это отдельно, а такая помощь - отдельно. Если человек вообще не имеет стажа, но инвалидность наступила, то вместо пенсии назначается пособие по инвалидности. Она назначается органами соцзащиты. Фактически, это та же минимальная пенсия, которая раньше еще "социальной" называлась. В общем, есть несколько видов государственных пособий, но в каждом случае свои требования и особенности. Однако "лишних" выплат от государства точно не будет", - констатирует Сергей Коробкин.

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По его словам, среди других видов денежной помощи по инвалидности могут быть доплаты на уход. Такая помощь назначается, например, одинокому пенсионеру, которому уже исполнилось 80 лет, в качестве надбавки к пенсии в размере 944 гривны. Это 40% от прожиточного минимума.

Человек может еще претендовать на помощь на уход, если по заключению врачебной комиссии будет признано, что он нуждается именно в постоянном (а не временном) постороннем уходе.

В каком случае человек может потерять выплаты по инвалидности

Сергей Коробкин добавляет, что не во всех случаях пенсия является бессрочной, поэтому чаще всего выплаты останавливаются в соответствующие сроки.

"Если устанавливается бессрочная инвалидность, то пенсия выплачивается бессрочно. Если срочная - то выплата прекращается, когда заканчивается срок. А если мы говорим о государственной социальной помощи по инвалидности, то она может зависеть и от имущественного положения", - говорит он.

Также причинами для потери пенсии или пособия могут быть:

результаты повторной МСЭК или отсутствие актуальных заключений комиссии;

невыполнение рекомендаций врачебной комиссии или законодательства;

улучшение состояния здоровья.

По первому пункту есть важное замечание - ведь в 2025 году начала действовать новая система МСЭК для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, имеющих инвалидность II и III групп. С 1 апреля до 1 ноября 2025 года они должны пройти повторную медико-социальную экспертизу, если получили статус инвалидности до введения новой системы, но не успели пройти повторное обследование в период с 2022 по 2024 годы. Всем остальным дается время до 1 апреля 2026 года.

Если это требование не будет выполнено, то выплаты по инвалидности могут пересмотреть. Добавим, что повторно проходить медицинский осмотр не нужно тем лицам, которые прошли его уже в 2025 году.

Какие необходимые документы, чтобы оформить выплаты по инвалидности

Для получения пенсии по инвалидности, в первую очередь, нужна справка МСЭК, которая содержит группу инвалидности, причины приобретения инвалидности и другие данные, от которых зависит то, по какому закону будет назначена пенсия или помощь.

"Если мы говорим об общих заболеваниях, то нужно еще доказать необходимое количество стажа. Потому что если есть стаж, то назначается пенсия на общих основаниях. А если стажа недостаточно, то надо обращаться не в Пенсионный фонд, а в Управление соцзащиты, чтобы там назначили государственную социальную помощь по инвалидности", - отмечает он.

Для каждого возраста свои требования по стажу. Чтобы получить пенсию человеку с инвалидностью 1 группы до 25 лет, нужно иметь хотя бы 1 год стажа. А если инвалидность наступила с 54 до 59 лет, то нужно иметь уже минимум 10 лет стажа. Если стажа достаточно, то пенсия назначается на общих основаниях.

"Для каждой группы есть свои требования. Это регулирует 32 статья закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме справки МСЭК еще нужно иметь паспорт, идентификационный код и документы о стаже. Прежде всего, это трудовая книжка для стажа до 2004 года, - продолжает специалист, - Стаж после 2004 года подтверждается, по сути, идентификационным номером, который связан с реестром застрахованных лиц, где есть все данные по страховым взносам. Чтобы получить пенсию по инвалидности это все нужно нести в отделение Пенсионного фонда и оформлять лично или онлайн через личный кабинет на веб-портал ПФУ".

Коробкин добавляет, что если инвалидность получил военнослужащий, то процесс будет проще.

"Территориальные центры комплектации и социальной поддержки собирают все необходимые документы, в частности о денежном обеспечении, и отправляют самостоятельно в Пенсионный фонд", - говорит он.

Специалист отмечает, что документы по пенсиям нужно нести в Пенсионный фонд, а по помощи по инвалидности - в управления социальной защиты, где объяснят детали, потому что каждый случай может отличаться.

Какие льготы положены людям с инвалидностью - перечень

Отмом, что дает 2 группа инвалидности в Украине, или любая другая, не только денежную помощь, но и льготы. Их перечень, актуальный на 2025 год, выглядит так:

бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и пр;

бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний;

для получателей пенсии минимального размера или государственной социальной помощи - бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы - скидка 50% на лекарства по рецепту;

бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства";

лицам с 1 и 2 группой - право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта;

первоочередное право на улучшение жилищных условий;

в случае инвалидности 1 группы - пропуск на границе без очереди;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью - бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршруток.

Отдельно отметим, что лица с инвалидностью в Украине не имеют льгот на коммуналку.

справка Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам, журналист. По образованию политолог. В 2005-2012 годах работал в органах Пенсионного фонда Украины. С 2013 года является обозревателем издания "На пенсии".

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