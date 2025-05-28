Июнь 2025 в православном календаре богат на большие праздники и другие события. В этом месяце верующие отмечают двунадесятый праздник - День святой Троицы, или Пятидесятницу, и следующий а ним День святого Духа. Также по новоцерковному стилю в июне отметят Рождество Иоанна Предтечи и день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Кроме этого, в июне пройдет вторая Вселенская родительская суббота - Троицкая, и Петров пост. Подробнее обо всем этом расскажет православный календарь на каждый день ниже.
Новый церковный православный календарь в июне 2025
В новоцерковном календаре праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше, поэтому Рождество Иоанна Предтечи и память апостолов Петра и Павла, что раньше отмечались в июле, ныне вспоминают в июне.
Какие церковные праздники в июне 2025 по новому стилю:
- 1.06 - святых отцов I Вселенского собора, прп. Агапита Киево-Печерского, врача.
- 2.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 3.06 - мчч. Лукиллиана и других.
- 4.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
- 5.06 - перенесение мощей блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.
- 6.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
- 7.06 - Троицкая поминальная суббота, вселенская, мч. Феодота Анкирского.
- 8.06 - День Святой Троицы (Троица), Пятидесятница, вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".
- 9.06 - День Святого Духа, свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
- 10.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп.Силуана, схимника Киево-Печерского.
- 11.06 - апп. Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского, испов., иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
- 12.06 - прп. Онуфрия Великого, иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой.
- 13.06 - мц. Акилины Старшей.
- 14.06 - прор. Елисея и свт. Мефодия, патр. Константинопольского.
- 15.06 - свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
- 16.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского, начало Петрова поста.
- 17.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
- 18.06 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.
- 19.06 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.
- 20.06 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.
- 21.06 - мч. Иулиана Тарсийского.
- 22.06 - Всех святых земли Украинской.
- 23.06 - мц. Агриппины Римлянки.
- 24.06 - Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего.
- 25.06 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".
- 26.06 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-печерского, архиеп. Суздальского.
- 27.06 - прп. Самсона, гостинного.
- 28.06 - перенесение мощей мчч, безсрр. и чудотворцев Кира и Иоанна.
- 29.06 - славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.
- 30.06 - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, Волынской и Горбановской икон Божией Матери.
Петров пост, который начнется 16 июня, продлится до праздника Петра и Павла и закончится накануне, 28 июня.
Православный календарь по старому стилю в июне 2025
Часть православных в Украине придерживаются староцерковного календаря, поєтому даты фиксированных праздников тоже отличаются - на 13 дней позже, чем в новом стиле.
Церковные праздники по старому стилю в июне 2025:
- 1.06 - святых отцов I Вселенского собора, мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готфского.
- 2.06 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.
- 3.06 - равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
- 4.06 - мч. Василиска.
- 5.06 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.
- 6.06 - прп. Симеона столпника на Дивной горе.
- 7.06 - Троицкая поминальная суббота, третье обретение главы Иоанна Предтечи, свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.
- 8.06 - День Святой Троицы (Троица), Пятидесятница, апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
- 9.06 - День Святого Духа, обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.
- 10.06 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.
- 11.06 - мц. Феодосии девы, Тирской.
- 12.06 - прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской, иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой.
- 13.06 - ап. от 70-ти Ерма.
- 14.06 - прп. Агапита Киево-Печерского, врача.
- 15.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 16.06 - мчч. Лукиллиана и других, начало Петрова поста.
- 17.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
- 18.06 - перенесение мощей блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.
- 19.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
- 20.06 - мч. Феодота Анкирского.
- 21.06 - вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".
- 22.06 - свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
- 23.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп.Силуана, схимника Киево-Печерского.
- 24.06 - апп.Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского, испов., иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
- 25.06 - прп. Онуфрия Великого.
- 26.06 - мц. Акилины Старшей.
- 27.06 - прор. Елисея и свт. Мефодия, патр. Константинопольского.
- 28.06 - свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
- 29.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского.
- 30.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
По староцерковному календарю Петров пост начнется также 16 июня, но закончится в июле, 11 числа, накануне праздника Петра и Павла по старому (юлианскому) стилю.