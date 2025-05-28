Какие православные праздники отмечают верующие в первом месяце лета, когда Троицкая родительская суббота и Петров пост.

Июнь 2025 в православном календаре богат на большие праздники и другие события. В этом месяце верующие отмечают двунадесятый праздник - День святой Троицы, или Пятидесятницу, и следующий а ним День святого Духа. Также по новоцерковному стилю в июне отметят Рождество Иоанна Предтечи и день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Кроме этого, в июне пройдет вторая Вселенская родительская суббота - Троицкая, и Петров пост. Подробнее обо всем этом расскажет православный календарь на каждый день ниже.

Новый церковный православный календарь в июне 2025

В новоцерковном календаре праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше, поэтому Рождество Иоанна Предтечи и память апостолов Петра и Павла, что раньше отмечались в июле, ныне вспоминают в июне.

Какие церковные праздники в июне 2025 по новому стилю:

Видео дня

1.06 - святых отцов I Вселенского собора, прп. Агапита Киево-Печерского, врача.

2.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

3.06 - мчч. Лукиллиана и других.

4.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.

5.06 - перенесение мощей блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.

6.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

7.06 - Троицкая поминальная суббота , вселенская, мч. Феодота Анкирского.

- , вселенская, мч. Феодота Анкирского. 8.06 - День Святой Троицы (Троица) , Пятидесятница , вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

- (Троица) , вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская". 9.06 - День Святого Духа , свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

- , свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. 10.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп.Силуана, схимника Киево-Печерского.

11.06 - апп. Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского, испов., иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

12.06 - прп. Онуфрия Великого, иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой.

13.06 - мц. Акилины Старшей.

14.06 - прор. Елисея и свт. Мефодия, патр. Константинопольского.

15.06 - свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

16.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского, начало Петрова поста .

- свт. Тихона, еп. Амафунтского, . 17.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

18.06 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.

19.06 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.

20.06 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.

21.06 - мч. Иулиана Тарсийского.

22.06 - Всех святых земли Украинской.

23.06 - мц. Агриппины Римлянки.

24.06 - Рождество Иоанна Предтечи , Крестителя Господнего.

- , Крестителя Господнего. 25.06 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".

26.06 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-печерского, архиеп. Суздальского.

27.06 - прп. Самсона, гостинного.

28.06 - перенесение мощей мчч, безсрр. и чудотворцев Кира и Иоанна.

29.06 - славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла , Касперовской иконы Божией Матери.

- славных и всехвальных первоверховных , Касперовской иконы Божией Матери. 30.06 - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, Волынской и Горбановской икон Божией Матери.

Петров пост, который начнется 16 июня, продлится до праздника Петра и Павла и закончится накануне, 28 июня.

Православный календарь по старому стилю в июне 2025

Часть православных в Украине придерживаются староцерковного календаря, поєтому даты фиксированных праздников тоже отличаются - на 13 дней позже, чем в новом стиле.

Церковные праздники по старому стилю в июне 2025:

1.06 - святых отцов I Вселенского собора, мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готфского.

2.06 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

3.06 - равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.

4.06 - мч. Василиска.

5.06 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.

6.06 - прп. Симеона столпника на Дивной горе.

7.06 - Троицкая поминальная суббота , третье обретение главы Иоанна Предтечи , свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.

- , , свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. 8.06 - День Святой Троицы (Троица) , Пятидесятница , апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

- (Троица) , апп. от 70-ти Карпа и Алфея. 9.06 - День Святого Духа , обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.

- , обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника. 10.06 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.

11.06 - мц. Феодосии девы, Тирской.

12.06 - прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской, иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой.

13.06 - ап. от 70-ти Ерма.

14.06 - прп. Агапита Киево-Печерского, врача.

15.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

16.06 - мчч. Лукиллиана и других, начало Петрова поста .

- мчч. Лукиллиана и других, . 17.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.

18.06 - перенесение мощей блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.

19.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

20.06 - мч. Феодота Анкирского.

21.06 - вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

22.06 - свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

23.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп.Силуана, схимника Киево-Печерского.

24.06 - апп.Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского, испов., иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

25.06 - прп. Онуфрия Великого.

26.06 - мц. Акилины Старшей.

27.06 - прор. Елисея и свт. Мефодия, патр. Константинопольского.

28.06 - свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

29.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского.

30.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

По староцерковному календарю Петров пост начнется также 16 июня, но закончится в июле, 11 числа, накануне праздника Петра и Павла по старому (юлианскому) стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: