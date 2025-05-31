Узнайте, какие растения повысят урожайность свеклы, если посадить их по соседству.

Свекла считается довольно неприхотливым растением. Даже новички могут вырастить крупные плоды. Но это не значит, что о посевах можно не заботится. Зная, что посадить возле свеклы, вы можете повысить урожайность овоща в разы. А если подобрать плохих соседей, то даже при всех стараниях можете загубить урожай.

Что можно посадить рядом со свеклой

Советы по обустройстве свекольной грядки опубликовал опытный садовник Дрю Свейстон на сайте Homes Gardens. Он назвал культуры, которые повышают урожайность свеклы, улучшают вкус плодов и отпугивают вредителей.

Капуста

Видео дня

Все виды капустных - белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская - имеют схожие со свеклой условия роста и полива. А ещё их корневая система короче свекольной. Такие соседи не конкурируют за питательные вещества.

Салат

Как и капуста, такая зелень имеет короткий корень и не мешает расти корнеплоду. К тому же в жаркие дни салатные листья отбрасывают большую тень и охлаждают почву, что тоже полезно для овоща. Ещё один плюс салата - подавление роста сорняков.

Чеснок

По словам садовника это лучшее, что можно посадить возле свеклы. Пряный чеснок отпугивает своим запахом вредителей культуры и улучшает вкус плодов.

Кустовая фасоль

Эта бобовая культура удерживает в почве азот, который нужен корнеплоду для хорошего развития. С таким компаньоном свекла получит постоянное естественное удобрение, а также станет слаще. Но учтите, что вьющаяся фасоль не подходит.

Кошачья мята

Котовник - естественный репеллент против вредителей. Однако сеять её лучше не в почву, а в ящики, которые затем нужно расставить между овощами. В противном случае мята превратится в назойливый сорняк.

Шалфей

Ещё одна пряность из тех, что посадить возле свеклы будет хорошей идеей. Причины те же, что у котовника и чеснока. Растение лучше сеять по краям рядка.

Редис

Такое соседство полезно для обеих культур и взаимно улучшает их вкус. К тому же редиска во время роста разрыхляет почву вокруг себя, а корнеплод такое любит.

Что нельзя сажать возле свеклы

Вьющиеся растения, такие как фасоль и горох, плохие соседи свеклы на грядке, поскольку затеняют ее. Петрушка - тоже неудачный вариант, ведь угнетает соседние растения.

Ещё один овощ, рядом с чем нельзя сажать свеклу, это картофель. Хотя дачники часто выращивают их вместе, лучше так не делать. Картошка потребляет много питательных веществ из почвы, и компаньону ничего не достанется.

Вас также могут заинтересовать новости: