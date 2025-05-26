Новинка стоит 80 долларов, но предлагает набор характеристик на уровне более дорогих "киберспортивных" моделей.

Бренд Xiaomi представил в Китае Redmi G24 240Hz Edition – вероятно, самый доступный геймерский монитор с частотой 240 Гц, ориентированный на киберспорт, пишет Gizmochina.

У новинки 23.8-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080 (Full HD) и временем отклика 1 мс. Максимальная яркость подсветки составляет 400 нит (есть поддержка HDR), а коэффициент статической контрастности – 4000:1.

Охват гаммы sRGB составляет 100%, а точность цветопередачи заявлена на уровне Delta E<2. Также имеется технология AdaptiveSync для предотвращения разрыва кадров. Набор портов такой: пара HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и 3.5-мм разъем.

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В Китае за монитор просят всего 569 юаней, $79 (около 3300 грн). Так как гаджеты Xiaomi быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Согласно свежему опросу Steam, более 55% ПК-геймеров используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

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