Шоу оборвалось на кульминационном моменте из игры.

Вышла последняя серия 2 сезона "Последних из нас" и финал оставил зрителей на резком и тревожном моменте: Элли и Эбби сталкиваются лицом к лицу, но сцена обрывается выстрелом и затемнением экрана.

Сюжет сезона строился вокруг тем утраты и мести. Уже во втором эпизоде был убит Джоэл и вся дальнейшая история вращалась вокруг последствий этого события. Элли отправляется в Сиэтл, чтобы отыскать виновных, и по пути теряет контроль над собой. В аквариуме, где скрываются враги, она убивает двух близких людей Эбби: её бывшего парня Оуэна и беременную подругу Мэл.

После этого Эбби выслеживает героев и нападает на них. Друг Элли Джесси погибает мгновенно, Томми - тяжело ранен. Эбби снова оказывается перед Элли и произносит фразу, которая отсылает к прошлому сезону: "Я тебя пощадила, а зря". После этого она стреляет - и чёрный экран.

Но финал на этом не заканчивается. Сериал переключается на Эбби, показывая, как она живёт в лагере вооружённой группировки WLF. На экране появляется надпись "День первый", что ясно даёт понять: в третьем сезоне нас ждёт её история. Этот приём - точная адаптация игры, где во второй половине повествование идёт уже с другой стороны конфликта.

HBO уже подтвердила третий сезон. Съёмки стартуют летом 2025 года. Учитывая двухлетнюю паузу между первым и вторым сезоном, новые серии стоит ждать не раньше 2027 года. Главные герои останутся прежними, а сюжет сосредоточится на пути Эбби после убийства Джоэла и её собственной внутренней борьбе.

Ранее мы рассказывали, что создатели сериала The Last of Us запретили актёрам знакомиться с игрой перед съёмками. Нил Дракманн не хочет, чтобы артисты копировали образы из игры.

