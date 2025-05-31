Xbox должна сосредоточиться на новых играх, а не железе, считает Майк Ибарра.

Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox и экс-глава Blizzard, жёстко прошёлся по идее портативной консоли от Microsoft. На фоне слухов о приостановке проекта, он отметил: если это действительно так, то решение абсолютно правильное.

Как написал Ибарра в X, рынок уже и так забит разного рода переносными устройствами, а с приходом SteamOS на портативное железо от сторонних производителей, запуск ещё одной консоли выглядел не как стратегия, а как попытка закрыть дыру:

"Всё это не имело смысла, кроме как реакции на пробел в стратегии по железу, то есть, просто пиар-ход".

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях Microsoft логичнее полностью сосредоточиться на играх и комьюнити: "Выпускать своё железо сейчас - бессмысленно. Лучше делать крутые игры и развивать сообщества вокруг них".

Видео дня

Ибарра также намекнул, что курс Xbox как платформы уже давно сдвинулся в сторону издательства, а не производства устройств: "С учётом нового фокуса Xbox... железо не вписывается в картину".

Ранее известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что следующий Xbox может стать последним для компании. Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя.

Вас также могут заинтересовать новости: