Рассказываем, кому предоставляется отсрочка от мобилизации по новому закону.

Отсрочка от мобилизации - важная тема, которая волнует многих украинцев призывного возраста в условиях продолжающейся войны.

Ранее мы информировали, кто не подлежит постановке на воинский учет.

Ярослав Звоненко, военный юрист ЮК "Приходько и партнеры", рассказал УНИАН, кому положена отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам и в каких случаях оформляется отсрочка в Резерв+.

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Кому предоставляется отсрочка от мобилизации 2025

Как отметил юрист, право на отсрочку имеют военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют основания на ее получение. С 1 июня изменения по предоставлению отсрочки не планируются.

Основания для предоставления отсрочки, предусмотренные в 23 статье закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", с 1 июня сохраняются.

Как известно, отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья дается, если у человека есть болезни, указанные в приказе Минобороны №402.

По его словам, самые распространенные основания для оформления отсрочки - это по семейным обстоятельствам, прежде всего для ухода за родителями. Такую отсрочку можно оформить, если у одного из родителей есть 1 или 2 группа инвалидности, или за одним из родителей нужен постоянный уход, и есть соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии.

Также довольно часто оформляется отсрочка на основании того, что военнообязанные имеют на иждивении 3 или более детей в возрасте до 18 лет, из-за наличия жены с 1 или 2 группой инвалидности или ребенка до 18-ти, который имеет инвалидность.

Если же у человека просто маленький ребенок, например, до трех лет, то само по себе это не даст отсрочку, добавляет Звоненко.

"Отсрочку военнообязанный может получить только в том случае, если он самостоятельно воспитывает такого ребенка, или если этот ребенок имеет инвалидность 1 или 2 группы или тяжелую болезнь определенную законодательством (к примеру, речь идет об онкологических заболеваниях, тяжелых врожденных пороках развития, сахарном диабете I типа, при котором ребенок инсулинозависимый, хронические или острые болезни почек IV степени, тяжелые расстройства психики) или тяжело травмирован, ему нужна пересадка какого-то органа", - объяснил он.

Как уточняет юрист, для подтверждения таких оснований для отсрочки в ТЦК и СП нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, в котором указано отцовство военнообязанного, и документ, подтверждающий инвалидность, заболевание или травму ребенка.

Для всех военнообязанных, говорит Звоненко, этапы оформления отсрочки одинаковы. Единственное что, некоторые основания для отсрочки можно оформить через "Резерв+".

Отсрочку на основании содержания 3 или более детей можно оформить в "Резерве". Для оформления отсрочки по другим основаниям нужно или лично прийти в ТЦК и СП или подать документы "Укрпочтой", но через почту документы принимают не все ТЦК, хотя законодательством не запрещено подавать бумаги именно таким способом.

Он добавил, что отсрочка, независимо от основания, предоставляется до конца действия военного положения (военное положение в Украине вводят на 90 суток и уже много раз продлевали). То есть отсрочку оформляют на 90 суток.

В целом для оформления отсрочки не через "Резерв+" нужно предоставлять следующие документы:

заявление по установленной форме (есть в постановлении Кабмина №560, приложение 4);

копия паспорта, идентификационного кода и военно-учетного документа;

документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Рассмотрим подробнее, кому дается отсрочка по уходу за больными родственниками.

Отсрочка от мобилизации по уходу за лицом с инвалидностью

Юрист рассказал, что такая отсрочка дается на 90 суток. Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью доступна тем военнообязанным у кого отец или мать имеют 1 или 2 группу инвалидности. Еще ее можно оформить по уходу за женой с группой инвалидности - это может быть 1, 2 или 3 группа. Но, если речь идет о 3 группе, то у лица должно быть конкретное заболевание, указанное в законодательстве (речь идет, в частности, о церебральном параличе, онкологии, отсутствии конечностей/конечности, отсутствии какого-то парного органа, психическом расстройстве). Также можно оформить отсрочку по уходу за родственником второй линии родства, который имеет инвалидность.

Для того, чтобы оформить отсрочку по таким основаниям, нужно будет предоставить в ТЦК документы, подтверждающие уровень родства и наличие у родственника инвалидности соответствующей группы,

- рассказал Звоненко.

Также можно получить отсрочку по уходу за пожилым человеком. По словам юриста, ее дают только для ухода за близкими родственниками - за родными родителями, родителями жены, за женой или ребенком. Эта отсрочка доступна не только в том случае, если у родственника есть инвалидность. Основанием для отсрочки может быть и заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее, что близкому родственнику военнообязанного действительно нужен уход.

Если речь идет об уходе за родителями жены/мужа, то нужно доказывать, что кроме военнообязанного лица за ними больше некому ухаживать. Доказательствами могут быть, например, свидетельства о смерти или расторжении брака, документы, что другое лицо, которое могло бы осуществлять уход, находится в местах лишения свободы.

Отсрочка от мобилизации если погиб родственник

Как рассказал Звоненко, если родственник военнообязанного погиб во время участия в Антитеррористической операции, Операции Объединенных сил или защищая Родину во время полномасштабного вторжения РФ, то военнообязанный имеет право на получение отсрочки. Но речь идет только о гибели ближайших родственников - отца, матери, сына, братьев, сестер.

Чтобы подтвердить такие основания для получения отсрочки, ТЦК нужно будет предоставить вот такие документы:

Выписку из приказа Антитеррористического центра при СБУ, свидетельствующую о том, что лицо обеспечивало проведение спецоперации на Донбассе или непосредственно принимало в ней участие.

Бумаги, которые могут подтвердить родственные связи (в частности, удостоверение члена семьи погибшего/умершего воина или удостоверение члена семьи погибшего/умершего ветерана войны или выписка из Единого госреестра ветеранов войны).

Решение суда об объявлении лица умершим.

Документы, подтверждающие факт гибели во время непосредственного участия в ООС или АТО или при обеспечении их проведения (в том числе выписка из приказа об исключении из списков личного состава из-за гибели или выписка из соответствующего приказа командира воинской части, извещение о гибели или копия акта служебного расследования).

Также рассмотрим какая отсрочка положена студентам и аспирантам.

Отсрочка для студентов

По словам юриста, отсрочку для прохождения обучения тоже довольно часто оформляют. Она доступна военнообязанным студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения на бакалавриате или на магистратуре на контрактных или бюджетных условиях и не нарушают правило последовательности получения образования.

Если у вас аспирантура - отсрочка доступна лишь при получении образования на дневной или дуальной форме обучения, но уже только за счет бюджета.

"Чтобы оформить отсрочку, студент должен дождаться зачисления в учебное заведение и дождаться, пока оно внесет информацию о его поступлении в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Студенты могут оформлять отсрочку на 90 дней или через "Резерв+", или подавать документы в ТЦК лично или "Укрпочтой", - объяснил Звоненко.

Если студент решит подавать документы в ТЦК, то ему нужно будет туда предоставить заявление с просьбой предоставить отсрочку, копию паспорта и идентификационного кода, военно-учетного документа и справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

справка Ярослав Звоненко Юрист практики военного права Ярослав предоставляет консультации по вопросам мобилизации, помощь в получении отсрочки. Он специалист в юридическом сопровождении военнослужащих по вопросам увольнения, компенсационных выплат и переводов в другую воинскую часть. Оказывает помощь военнослужащим в прохождении ВВК, обжаловании ВВК, написании рапортов и документов любой сложности.

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