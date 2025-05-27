Очень вкусные и слегка пряные баклажаны станут хитом любого застолья.

С началом сезона "синеньких" кулинары готовят различные баклажановые блюда, в том числе и консервацию. Предлагаем вам сделать салат из баклажанов на зиму, который влюбит в себя с первого кусочка. Каждый, кто его попробует, непременно попросит добавки. Блюдо просто готовится и не требует кулинарного опыта.

Салат из баклажанов на зиму Тещин язык

Такая полезная и в меру острая смесь подойдет к любому гарниру или мясу. Как понятно из названия, это вариация закуски "Тещин язык" в банках.

Вам понадобятся ингредиенты:

Видео дня

баклажаны - 5 крупных или 6 мелких;

лук - 3 шт.;

чеснок - 8 зубч.;

помидоры - 5 шт.;

подсолнечное масло - 75 мл;

соль - 1,5 чайн. л.;

перец горошком - 10 шт.;

уксус - 4 чайн. л.;

сахар - 1 чайн. л.

Все овощи тщательно промыть. Нарезать томаты тонкими дольками, лук - полукольцами, чеснок пропустить через пресс. В сковороде разогреть две ложки масла и выложить лук. Жарить 3-4 минуты. Добавить помидоры и готовить ещё 15 минут под крышкой на небольшом огне. В конце тушения добавьте сахар и немного соли.

Баклажаны нарезать длинными полосками и посыпать с солью, а через 10 минут смыть - это уберет горечь. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон. Измельченный чеснок смешать с остальной солью. Этой чесночной массой смажьте жареные баклажаны с одной стороны и заверните в рулетики.

В простерилизованные банки положить по 2 горошины перца на дно и слой синеньких, потом 2 ложки томатного соуса. Чередуйте, пока емкость не заполнится. Прикройте крышками, но не закручивайте. Поставьте банки в широкую кастрюлю с водой по плечики сосудов. После закипания стерилизуйте салат на зиму из баклажанов и помидоров около 30 минут.

Затем надо влить в каждую баночку по ложке уксуса и окончательно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть толстым одеялом до остывания. Готовую закуску переставьте в темное место.

Баклажаны на зиму как грибы

Такая закуска по вкусу действительно напоминает маринованные шампиньоны. Любители острого могут добавить молотый чили.

Список ингредиентов:

баклажаны - 12 шт.;

вода - 3 л;

чеснок - 10 зубч.;

сахар - 3,5 стол. л.;

пучок укропа;

соль - 3 стол. л.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

уксус - 5 стол. л.

Нарезать синенькие крупным кубиком, чеснок и зелень мелко порубить. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар и половину уксуса. Выложить баклажаны и варить 10 минут. Внести чеснок и укроп, снова закипятить и выключить огонь.

В стерилизованные банки разложите баклажаны на зиму, слив жидкость. Влейте в каждую емкость по ложке уксуса и масла. Закрутите крышками, переверните и накройте полотенцем, пока заготовки не остынут.

Ранее мы называли простые способы, как стерилизовать банки - над кастрюлей, над чайником или в микроволновке.

Вас также могут заинтересовать новости: