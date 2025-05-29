Есть несколько нюансов, о которых должны знать владельцы участков.

Каждый украинец, который является владельцем земли, может получить кадастровый номер земельного участка - уникальный цифровой код. Он помогает распоряжаться имуществом в правовом поле и необходим для реестра данных в пределах государства.

Марина Барабаш, адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" в комментарии УНИАН ранее объяснила, сколько стоит кадастровый номер на землю и как его получить, а теперь ответила, нужно ли приватизировать участок с номером.

Как проверить свой кадастровый номер

Барабаш объясняет, что не очень трудно сделать кадастровый номер земельного участка - проверить его также не является сложной задачей. Каждый, кто имеет такой цифровой код, может обратиться в ЦНАП или к государственному регистратору или к нотариусам, чтобы его проверить. Также адвокат предлагает альтернативу:

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"Еще проверить участок по кадастровому номеру можно через сайт Госгеокадастра - там нужно зарегистрироваться и заказать выписку из Государственного геокадастра".

Эксперт говорит, что сформированную выписку можно получить на почту или забрать ее в ЦНАПе. В выписке будет указано, в том числе кому принадлежит участок - это частная, государственная или коммунальная собственность, его местонахождение и целевое назначение.

Интересно, что раньше по адресу можно было узнать кадастровый номер земельного участка, поскольку функционировала публичная кадастровая карта Украины. Но, по словам юриста, после начала полномасштабного вторжения РФ в целях безопасности доступ к публичной кадастровой карте закрыли. Именно поэтому по адресу сейчас кадастровый номер проверить невозможно.

Нужно ли приватизировать земельный участок, если есть кадастровый номер

Кроме вышеупомянутых вопросов, Марина Барабаш объяснила, нужно ли приватизировать земельный участок - если есть кадастровый номер. Приватизация земельного участка и получения кадастрового номера на земельный участок - это разные действия, имеющие различные юридические последствия.

Кадастровый номер присваивается земельному участку во время его государственной регистрации и сохраняется за ним в течение всего времени существования. Наличие у земельного участка кадастрового номера свидетельствует, что он является сформированным, имеет четко определенную площадь и границы.

После государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре информация о владельце земельного участка вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Владельцем земельного участка могут быть не только граждане, но и государство и территориальные общины.

При смене собственника земельного участка его кадастровый номер сохраняется. Кадастровый номер могут иметь участки, которые например, принадлежат территориальной общине, но которыми пользуются или которые арендуют граждане.

Приватизация земельного участка государственной или коммунальной собственности является одним из способов бесплатного приобретения гражданами земельного участка в собственность.

Если на сегодня человек хочет приватизировать (получить в собственность бесплатно у государства или территориальной общины) земельный участок, то для внесения записи о владельце земельного участка в Государственный реестр прав на недвижимое имущество наличие кадастрового номера является обязательным.

Адвокат отметила, что когда происходило распаевание, людям выдавали государственные акты на землю, и есть очень много документов уже с кадастровыми номерами, но они не внесены в Государственный реестр вещных прав. Людям, которые получили такие документы, нужно обратиться в ЦПАУ, чтобы их в этот реестр внесли. Таким образом лица зарегистрируют свое право собственности перед государством. Без регистрации лица могут владеть землей, пользоваться ею, но не смогут распоряжаться - ни продать, ни подарить, ни передать по наследству.

Сведения о земле, выделенной гражданам государственными актами на землю или сертификатами, нужно внести в реестр прав до 2028 года, иначе лиц будут лишать участков.

Подытоживая, для успешной приватизации земельного участка необходимо прежде всего провести предварительный юридический анализ имеющихся документов, в том числе информации, содержащейся в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

справка Марина Барабаш Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Окончила Национальный транспортный университет, Факультет экономики, менеджмента и права, специализация "Транспортное право" и получила в 2013 году диплом специалиста с отличием. Экспертиза: реструктуризация и банкротство, хозяйственное и корпоративное право, семейное право, судебная практика, адвокатура.

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