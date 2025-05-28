Рассказываем, кого высшее образование не освободит от службы в армии.

Вопрос о том, будут ли призывать на войну студентов, остается одним из самых обсуждаемых в украинском обществе. С начала полномасштабной войны власти неоднократно пересматривали правила призыва и отсрочки от службы.

Мобилизация студентов 2025: кого могут призвать, а кого - нет

Пока что в Украине не введена всеобщая мобилизация студентов. Призывают на службу только отдельные категории.

Мобилизация для студентов возможна, если они:

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учатся на заочке или вечерней форме;

являются военнообязанными (имеют военный опыт или служили в армии);

отчислены;

не продлили или не оформили отсрочку;

получают второе и более профессиональное или высшее образование.

Однако есть и те, кого призыв не затрагивает. Как известно, от службы освобождают аспирантов, докторантов и студентов. Последние могут не идти в армию, если учатся в рамках получения первого высшего образования. При этом форма обучения должна быть дневной или хотя бы дуальной. Во время летних и зимних каникул их отсрочка остается действительной.

Важно учитывать, что отсрочку нужно оформить самостоятельно. Для этого необходимо прийти в ТЦК, за которым человек закреплен. Для подтверждения права на отсрочку предоставляются военно-учетный документ и справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Она должна подтвердить, что студент не нарушил последовательность получения образования.

При этом ВВК проходить надо только в том случае, если лицо является ограниченно годным. Также отсрочка легко оформляется через "Резерв+".

Кроме того, студенты могут выезжать из Украины, но эта опция доступна ограниченному кругу лиц. Так, их выпускают на обучение в рамках программы академической мобильности. Это касается студентов-мужчин возрастом от 18 до 22 лет. Программой может воспользоваться только несколько десятков человек.

Аспиранты могут не служить, если поступили на контрактную или заочную форму до 2024 года. В прошлом году ввели изменения и теперь отсрочку дают только тем аспирантам, которые поступили на бюджет и учатся на дневном.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщал о проведении проверок в более чем ста высших учебных заведениях, чтоб проверить, на самом ли деле там учатся студенты старше 25 лет. Проверяют документы и результаты экзаменов. По словам Винницкого, в мае-июне после сессии отчислят "достаточно много" людей.

Среди тех, кто поступил в 2023 году, уже отчислили три тысячи аспирантов.

По словам Винницкого в этом году для желающих поступить в аспирантуру будет введен отдельный экзамен - по методологии научных исследований. Его будут проводить в форме внешнего независимого оценивания. Только после прохождения экзамена их будут допускать к прохождению вступительных в самом учебном заведении.

Также в этом году ввели экзамены по украинскому и иностранному языку. Их будут сдавать те, кто находится на 3 курсе обучения.

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