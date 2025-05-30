Издание Deadline передает, что режиссер Алекс Гарленд, похоже, определился с главным актером для предстоящей экранизации популярной игры Elden Ring.
Сообщается, что ведущую роль, скорее всего, исполнит 21-летний Кит Коннор. Ранее он снялся в военном боевике "Под огнем", который ставил тот же Алекс Гарленд.
Источники Deadline подчеркивают, что Коннор заинтересован в проекте, однако переговоры еще не завершены. Сейчас обеим сторонам нужно еще много чего уладить, включая согласование графиков.и другие моменты.
Как уже известно, производством фильма по Elden Ring занимается студия A24. Также к работе привлекут Джорджа Мартина, который прописывал мифологию для оригинальной игры. О чем конкретно расскажет лента по одной из самых лучших видеоигр всех времен, пока не раскрывают.
Добавим, что Elden Ring игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Сюжет и лор в игре – это головоломка похлеще, чем во многих голливудских фильмах.
Напомним, что сегодня состоялся релиз Elden Ring Nightreign, кооперативного спин-оффа для трех человек. Игра уже побила рекорд онлайна всех проектов From Software, кроме, собственно, самого Elden Ring, но при этом заслужила, в основном, "смешанные" отзывы в Steam.
Также в разработке у FromSoftware находится The Duskbloods. Это мрачный мультиплеерный экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики, который выйдет только на Nintendo Switch 2.