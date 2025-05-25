Студия слишком поверила в себя после крупного успеха.

На десятилетие "Ведьмак 3" в CD Projekt Red поделились: именно успех третьей части привел к проблемам Cyberpunk 2077.

Директор CDPR Михал Новаковский рассказал в интервью PC Gamer, как The Witcher 3 стал для команды опасным примером: "Он дал нам уверенность. Может, даже слишком. Началось магическое мышление. будто всё как-нибудь соберётся в последний момент".

Так один успешный случай закрепил у студии привычку собирать проект в финальный месяц. Перед релизом "Ведьмака" в феврале 2015 года игра выглядела плохо: "Я посмотрел билд и сказал Адаму (Бадовски): "Это всё? Оно же не работает". А он ответил: "Не переживай, дожмём к патчу первого дня"".

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С тех пор в студии возникло внутреннее убеждение: даже если разработка идёт шатко, на финише всё можно исправить. В случае Cyberpunk 2077 это не сработало.

По словам Новаковского, Cyberpunk разрабатывался в изоляции: многие системы делались отдельно, а взаимодействие между командами было минимальное.

И если в The Witcher 1 и 2 такие проблемы ещё удавалось компенсировать небольшим масштабом, то Cyberpunk же просто вышел за рамки допустимого: с бюджетом в 320 миллионов долларов хаотичная структура перестала быть рабочей.

После релиза в CD Projekt Red начали пересматривать процессы. Новаковский подчёркивает: речь не о полном хаосе, продюсеры были, планирование велось, но система в целом требовала переделки.:"Многое изменилось именно после Cyberpunk".

Ранее другой директор CD Projekt RED рассказал, как в BioWare отреагировали на ужасное демо первого "Ведьмака",

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