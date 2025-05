Джоэл действительно променял потенциальное спасение человечества на свою приёмную дочь.

Нил Дракманн прояснил один из самых спорных моментов в сюжете The Last of Us: действительно ли "Цикады" могли создать лекарство от грибковой инфекции, если бы Джоэл не забрал Элли из лаборатории.

В подкасте Sacred Symbols он прямо заявил: да, такой шанс у них был, и именно на этом строилась моральная дилемма концовки.

По его словам, команда разработчиков изначально заложила идею, что у Элли в организме действительно было нечто уникальное, и на его основе можно было бы создать вакцину. Научная точность в игре не на первом месте, признаёт Дракманн, но в рамках художественного замысла - всё сходится. Это делает выбор Джоэла куда более тяжёлым, ведь речь шла о реальной перспективе спасти человечество ценой жизни одного человека.

Он добавил, что не требует от игроков воспринимать финал именно так. Если кто-то предпочитает считать, что вакцина была маловероятной или невозможной, это тоже допустимая интерпретация. Но всё же, авторский замысел был именно таким: у "Цикад" был шанс, и Джоэл его разрушил.

Ранее стало известно, что Дракманн запретил актёрам сериала по The Last of Us знакомиться с первоисточником, чтобы те не скопировали образы своих персонажей из игры.

