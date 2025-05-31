'RPG на 100+ часов - это финансовая яма', - создатель Fallout

Многих игроков отпугивает такая продолжительность и большинство не проходит игру до конца, говорит Тим Кейн.

Тим Кейн, один из авторов Fallout и Arcanum, считает, что гигантские RPG - это далеко не всегда благо. В свежем видео на YouTube он прошёлся по плюсам и минусам ролевых колоссов на 100+ часов.

Да, в таких проектах можно рассказать крутую, насыщенную историю с кучей переменных. Игроков радует вариативность, кастомизация билдов, возможности перепройти игру совсем иначе. Всё это формирует фан-базу и приносит хорошие отзывы.

Но тут же начинается обратная сторона: чем больше система, тем сложнее донести её до игрока. Один неверный выбор в самом начале может аукнуться через 80 часов, и никто не будет отматывать сейв назад. А ещё люди просто не доходят до финала. Библиотеки Steam ломятся от начатых, но не завершённых RPG.

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Кейн честно признаёт, что сам скорее выберет несколько 20-часовых игр, чем одну на 120. И что куда хуже - многие вообще не начнут такую игру, увидев огромную цифру в описании.

Ну и, наконец, деньги. Гигантские карты, море NPC, вариативность, озвучка, тонны квестов, всё это стоит баснословных денег и занимает кучу времени. В итоге разработка превращается в глубокую финансовую яму, из которой сложно выбраться.

"Вот вы спрашиваете, почему игры сегодня стоят по 150 миллионов и больше? А вот поэтому".

Ранее Тим Кейн рассказал, почему сделать ремастеры первых частей Fallout невозможно. Исходный код первых двух игр утерян.

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