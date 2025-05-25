Не прячьтесь под этими деревьями и не сажайте близко к дому.

Удар молнии - редкое, но смертельно опасное погодное явление, которого лучше избегать. Общеизвестно, что во время грозы нельзя стоять под одинокими деревьями, ведь электричество часто бьет в них. Некоторые виды имеют повышенную проводимость.

Мы рассказали, какие деревья притягивают молнию - таких видов пять. Их не стоит сажать возле дома, а при начале грозы лучше держаться подальше.

Какие деревья больше всего притягивают молнии

Пять видов растений часто вырастают очень высокими и имеют влажную древесину. Это делает их особенно привлекательными для разряда электричества.

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Дуб

Чтобы понять, какое дерево привлекает молнию во время грозы, вспоминаем школьную физику - молния ищет кратчайший путь к земле через предмет с высокой проводимостью. Дубы высокорослые, часто растут поодиночке и хорошо проводят ток. Во время грозы это самые опасные объекты.

Клен

Ещё один вид в зоне риска - высокий и влажный. Маленькие декоративные клёны не представляют большой опасности, но под дикими находиться точно не стоит.

Тополь

Это вид, что больше всего притягивает молнию, поскольку быстро вытягивается вверх и очень влаголюбивый. Если ток попадет, это может закончиться большим пожаром - ветки тополя легко загораются и быстро разносятся по местности.

Сосна

Длинное растение со смолистой древесиной - частая мишень молний. Сосны при ударе легко воспламеняются, а потушить такое пламя очень трудно. Трижды подумайте перед посадкой такого саженца во дворе.

Береза

Поражается реже других, но всё же достаточно часто, чтобы не сажать её у дома. Особенно опасны старые и одинокие березы.

Ранее мы подробно рассказывали, что можно и чего нельзя делать во время грозы. Перечитайте эту статью, даже если уверены в своих знаниях - лучше их освежить.

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