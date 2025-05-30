Многие игроки не понимают что именно они покупают.

На ПК и консолях состоялся релиз Elden Ring Nightreign – экшен-RPG с элементами rogue-like, ориентированной на кооперативное прохождение. Это не полноценная новая часть, а что-то вроде спин-оффа для тех, кому было мало оригинальной Elden Ring и дополнения Shadow of the Erdtree.

Игра уже побила рекорд онлайна всех игр From Software, кроме, собственно, самого Elden Ring (та пока недосягаема), но при этом заслужила, в основном, "смешанные" отзывы в Стиме.

Ругают игру за разное. Кто-то пишет, что "сделали Fortnite" и "зачем здесь рогалик", кому-то не нравится, что нельзя играть вдвоем или одному (можно только втроем). Также в игре нет войсчата и какой-либо коммуникации со случайными игроками. Жалобы на оптимизацию тоже есть – лок в 60fps, тормоза на GeForce RTX 5080, отсутствие поддержки широкоформатных мониторов.

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Таким образом, на данный момент это самый низкооцененный тайтл From Software с одним из самых высоких онлайнов.

В Nightrein игрокам нужно выжить в течение трех игровых суток, сражаясь с монстрами и прокачивая персонажа – каждые сутки заканчиваются битвой со случайно выпавшим финальным боссом. Все боссы – реюзы, причем как из Elden Ring, так и из Dark Souls.

Игра ориентирована на совместное прохождение группой из трех человек – для этого есть встроенный поиск игроков. В Nightrein можно играть и в одиночку, однако как говорят обозреватели, баланс сильно страдает и игра становится адски сложной.

Напомним, ранее стало известно, что по Elden Ring снимут фильм. Проектом занимается студия A24, а режиссером выступит Алекс Гарленд ("Из машины", "Аннигиляция"). Также к работе привлекут Джорджа Р. Р. Мартин.

Также в разработке находится The Duskbloods. Это мрачный мультиплеерный экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики от FromSoftware, который выйдет торлько на Nintendo Switch 2.

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