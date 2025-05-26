Трейлер получился слишком кинематографичным, а в самой игре даже нет интерфейса.

Alkahest, фэнтезийная RPG в духе Dark Messiah от малоизвестной студии Push On, недавно получила новый трейлер, который заявлен как геймплейный. Однако к ролику сразу возникли вопросы: он выглядит как постановочная сцена с заскриптованными анимациями.

Длина трейлера чуть больше 40 секунд. Герой бежит к укреплению, прикрывается щитом от стрел, взлетает в воздух на повозке, ловит летящую бочку, швыряет её в противника, вступает в ближний бой. Всё это оформлено с голливудской плавностью, без интерфейса, без реалистичного поведения камеры или персонажа. У пользователей возникает закономерное подозрение: это не геймплей, а синематик.

Разработчики и раньше прибегали к подобному. После первого трейлера Push On признала, что использовала постановочные сцены для зрелищности. Новый ролик почти не отличается, отсюда и обвинения в том, что игру на самом деле никто не видел.

Видео дня

Некоторые зрители находят признаки настоящих игровых анимаций: мелкие сбои между движениями, характерные для реального геймплея. Но это всё догадки.

Ранее Питер Молиньё рассказал, почему его самая невероятная игра, в геймплей которой тоже много кто не верил, так и не вышла.

Вас также могут заинтересовать новости: