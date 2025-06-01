Рассказываем, в каких случаях не предусмотрена отсрочка от мобилизации 2025 и могут отказать в брони.

Мобилизация в Украине предполагает призыв в ряды ВСУ военнообязанных граждан, которые не имеют отсрочки и не забронированы. Будут ли какие-то изменения в этом процессе июне 2025 и кому не будут предоставляться отсрочка и бронь, мы спросили у юристов.

Кто не имеет права на отсрочку и бронь от мобилизации 2025

По словам военного юриста "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко в комментарии УНИАН, в июне не планируются изменения, которые бы отменяли действующие ныне основания для отсрочки. "В последнее время меняются только условия для ее предоставления - добавили новые, - говорит юрист. - В начале мая были внесены изменения в 5 пункт статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - теперь, чтобы оформить отсрочку на основании воспитания ребенка с инвалидностью следует предоставить акт об установлении факта ухода".

Ранее УНИАН рассказывал, в каких случаях предусмотрена отсрочка от мобилизации в июне 2025 - все основания для ее получения прописаны в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Военнообязанных, которые не имеют таких законных оснований, призывают в ряды ВСУ.

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Отсрочку, в частности, теряют студенты, которые получают второе или третье высшее образование (то есть, не на уровень выше предыдущего, а такого же уровня), а также те, кто учится на заочной форме обучения. Лишаются отсрочки многодетные родители, у которых есть долги по алиментам. Кроме этого, те, кто ранее был признан ограниченно годным и имел отсрочку (за исключением подтвержденной инвалидности), до 5 июня должны пройти повторную ВВК - в случае, если медкомиссия признает человека годным, то отсрочку он также теряет и может быть мобилизован.

Новых правил в процессе бронирования в июне 2025 также не предвидится. Какие граждане не подлежат бронированию, УНИАН рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Среди тех, кто не попадает под бронирование:

лица, которые в приложении "Резерв+" имеют статус "призывник" (от 18 до 25 лет);

резервисты;

лица, исключенные или снятые с воинского учета;

те, кто имеет отсрочку по другому основанию.

Также УНИАН ранее писал, что в постановлении Кабмина №650 указано, кто не подлежит бронированию среди военно-учетных специальностей. Речь идет в первую очередь о тех, кто служил в армии или закончил военную кафедру и означает, что человека с дефицитной для армии специальностью не смогут забронировать.

Напомним также, что с апреля действуют новые правила бронирования - оно происходит исключительно через "Дія". Вернулся также и прежний механизм бронирования мобилизованных - этот процесс занимает стандартный срок 72 часа.

справка Ярослав Звоненко Юрист практики военного права Ярослав предоставляет консультации по вопросам мобилизации, помощь в получении отсрочки. Он специалист в юридическом сопровождении военнослужащих по вопросам увольнения, компенсационных выплат и переводов в другую воинскую часть. Оказывает помощь военнослужащим в прохождении ВВК, обжаловании ВВК, написании рапортов и документов любой сложности.

справка Михаил Лобунько Старший юрист в Prikhodko&Partners Старший юрист практики военного права. Специализируется на таких вопросах, как оформление УБД, увольнение с военной службы, бронирование работников на период мобилизации, обжалование выводов ВВК, юридическое сопровождение клиентов в ТЦК и СП.

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