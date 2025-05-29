Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 5 июня.

В магазине Epic Games Store прошло традиционное еженедельное обновление витрины бесплатных игр. Новыми проектами в бесплатной раздаче стали спин-офф Borderlands в стиле фэнтези и культовый платформер.

Первый проект из раздачи – Tiny Tina's Wonderlands. Она играется идентично Borderlands, что не удивительно, ведь это ее спин-офф, но теперь с уклоном в фэнтези и с крошкой Тиной в роли мастера партии. В Steam у игры 72% положительных отзывов.

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Также в магазине раздают Limbo – один из самых известных и признанных проектов жанра платформеров. Геймплей в основном построен на решении головоломок, а ее прохождение больше напоминает просмотр артхаусного кино. Отдельного упоминания заслуживает арт-дизайн и работа со звуком.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 5 июня. Какие игры магазин начнет раздавать через неделю, пока неизвестно.

К слову, Borderlands 4, новая часть популярной серии лутер-шутеров, выходит уже 12 сентября на ПК, Xbox Series, PS5 и позже на Nintendo Switch 2. Ранее руководителя Gearbox Software раскритиковали за заявление, что фанаты купят игру хоть за 80 долларов.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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