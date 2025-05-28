Всего несколько дней июня будут удачными для посева овощей.

Июнь - очень занятой месяц для фермеров, когда они проводят на участке много часов. Посев семян, уход за молодыми саженцами, обработка от вредителей, окучивание и мульчирование - дачникам некогда отдыхать. От количества вложенного труда зависит будущий урожай.

Чтобы работа на участке была более эффективной, стоит обратить внимание на фазы Луны. Люди веками используют лунный посевной календарь для вычисления плодородных дней. Если посеять семена в такие даты, то они обязательно прорастут.

Посевной календарь на июнь 2025 - урожайные и неплодородные дни

Луна оказывает большое воздействие на растения, поэтому на основе лунного цикла можно составить фермерский календарь. Среди садоводов принято в растущую луну сеять овощи с надземными плодами, а в убывающую фазу - корнеплоды. Полнолуния и новолуния традиционно считаются неудачными для любых процедур с растениями.

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Урожайные дни июня это 4-8, 13, 15, 23, 28-30 число.

Неурожайные даты - 1-2, 10-12, 16, 21, 24-26 число.

Когда и что можно сажать в июне

Список того, что посадить в июне, немаленький, особенно в этом году. Май был дождливым и холодным, поэтому многие дачники перенесли посевы на лето. Сажать можно картошку, тыкву, свеклу, фасоль, дыни, арбузы, зелень, капусту. На клумбе сеют колокольчики, календулу, маргаритки, бархатцы.

Согласно посевному календарю, наиболее удачными для посадки конкретных культур являются такие дни:

овощи в открытом грунте - 2-7, 13-15, 19, 23, 29-30 июня;

- 2-7, 13-15, 19, 23, 29-30 июня; зелень, пряности, салаты - 1, 4, 7-10, 14-15, 23, 28-30 июня;

- 1, 4, 7-10, 14-15, 23, 28-30 июня; деревья и кустарники - 4-7, 13, 15, 27-29 июня;

- 4-7, 13, 15, 27-29 июня; цветы - 7-9, 15, 18, 20, 23, 28-30 июня.

Также в течение всего месяца можно пересаживать на грядки рассаду.

Что нужно сделать в июне на огороде

Помимо посадки семян посевной календарь на июнь советует не забыть о таких процедурах:

Обработка сада . В июне из личинок и куколок вредителей появляются взрослые особи. Опрыскайте деревья инсектицидом, пока насекомые не захватили всю территорию.

. В июне из личинок и куколок вредителей появляются взрослые особи. Опрыскайте деревья инсектицидом, пока насекомые не захватили всю территорию. Опрыскивание огорода . То же самое, что и в предыдущем пункте, но препараты выбирайте для овощей. Помимо жуков, средство должно воздействовать и на возбудителей болезней. Лучше заняться профилактикой сейчас.

. То же самое, что и в предыдущем пункте, но препараты выбирайте для овощей. Помимо жуков, средство должно воздействовать и на возбудителей болезней. Лучше заняться профилактикой сейчас. Прополка . В начале лета сорняки ещё молодые и их легко убрать.

. В начале лета сорняки ещё молодые и их легко убрать. Прищипка и пасынкование овощей . Эти процедуры проводятся для повышения урожайности. Делать их рекомендуется опытным фермерам, иначе навредите растениям.

. Эти процедуры проводятся для повышения урожайности. Делать их рекомендуется опытным фермерам, иначе навредите растениям. Подкормка . Овощи, деревья и кустарники находятся в фазе активного роста. Сейчас они больше всего нуждаются в удобрениях.

Если следовать этим рекомендациям, то урожай в конце лета вас точно обрадует.

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