Такой напиток легко можно приготовить в домашних условиях.

Чайный гриб - это напиток, в котором очень высокая концентрация дрожжей и бактерий, считается, что родина его - Китай. По некоторым данным, по миру он начал распространяться после Первой мировой войны, а в СССР стал популярным из-за отсутствия большого ассортимента прохладительных напитков. Многие люди и до сих пор пытаются вырастить его дома.

Чем полезен чайный гриб - преимущества и отличия от комбучи

Что такое чайный гриб - выяснили, теперь обратимся к полезным свойствам "народного любимчика". Во-первых, стоит понимать, что несмотря на использование напитка в народной медицине, ни полезные его свойства, ни реальное влияние на организм не доказаны с медицинской точки зрения. Поэтому не стоит воспринимать чайный гриб как лекарство.

Сам по себе чайный гриб - это скользкая лепешка желтого или коричневого цвета, которая увеличивается в размерах, пока растет. Кроме того, рост гриба сопровождается выработкой разных химических соединений, среди которых уксусная кислота. Именно поэтому напиток в итоге газированный, слегка похожий на квас.

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Чайный гриб комбуча - это суперфуд, который настаивается на зеленом, белом и черном чае, иногда в него добавляют фрукты и ягоды. Вообще, это тот же самый чайный гриб, который люди выращивали в Китае и СССР, просто с модификациями.

Как вырастить чайный гриб - инструкция

Если вам нравится такой напиток или вы хотите просто попробовать его приготовить, запоминайте, как сделать чайный гриб самостоятельно. Если вы будете делать его с ноля, то это первичная ферментация чая. Вам нужно:

вскипятить 500 мл воды;

в миску или большую чашку засыпать пять-шесть чайных ложек заварки;

добавить пять-семь столовых ложек сахара;

залить кипятком, настаивать двадцать минут.

По истечение этого времени напиток нужно процедить через марлю и дождаться, пока он остынет. Затем перелить в миску или трехлитровую банку, накрыть марлей или большим куском х\б ткани и оставить при комнатной температуре. Перемещать куда-либо емкость с чаем нельзя, пока гриб не сформируется. Наиболее приятный вкус напиток имеет, спустя 5-6 дней ферментации, но некоторые предпочитают ждать 10-14 суток. Здесь нужно смотреть по вашим предпочтениям - чем дольше настаивается гриб - тем более уксусный у него привкус.

Почему чайный гриб тонет в банке

Если чайный гриб утонул, это не страшно - через три часа он должен подняться обратно. В крайнем случае - через три дня. Если этого не произошло, то стоит задуматься, как реанимировать чайный гриб.

Вам нужно достать его, промыть кипяченой теплой водой. Затем тщательно вымыть банку, в которой был гриб, желательно с содой - без агрессивных чистящих средств. Далее необходимо приготовить свежий настой - 10 ложек заварки на 1 литр кипятка. Остудить его, залить в банку, вернуть на место гриб. Всыпать 100 граммов сахара так, чтобы крупинки не попали на гриб, иначе у него будет ожог. Когда все будет готово, комбучу нужно переместить в темное прохладное место и ждать готовности напитка.

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