Рассказываем, как судимость влияет на возможность мобилизации лица.

В Украине продолжается мобилизация граждан для отражения нападения на наше государство. Однако не все категории мужчин могут призвать в армию.

Мы узнали у адвоката Татьяны Савченко, какая судимость не подлежит мобилизации в Украине.

Могут ли мобилизовать с погашенной судимостью

По словам адвоката, лицо с погашенной судимостью могут мобилизовать. После того как судимость погашена, лицо уже не считается судимым, и фактически оно может быть мобилизовано.

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Также Татьяна Савченко уточнила, какие статьи не подлежат мобилизации.

"Но есть определенные исключения. Мобилизации не подлежат лица, имеющие приговор за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Особо тяжкие преступления - это преступления, за которые лицо могут приговорить к сроку от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. А тяжкие - это такие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметила она.

В частности, добавила адвокат, не мобилизуют лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности. Но могут быть исключения - мобилизация таких граждан разрешена по отдельному решению Генерального штаба ВСУ.

Мобилизовать сейчас могут лиц, которые были осуждены за совершение преступлений небольшой тяжести, в том числе за хулиганство или кражу.

Могут ли мобилизовать с условной судимостью

Как рассказала Савченко, лицо, имеющее условную судимость, могут мобилизовать. Условная судимость не дается за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

"Нет отдельных войск, подразделений или воинских частей, в которые отправляют мобилизованных с погашенной судимостью. Исключение - лица, осужденные за совершение преступлений против основ нацбезопасности и мобилизованные по решению Генштаба ВСУ. Такие лица могут проходить военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей, в которые их отправит Генштаб", - объяснила она.

Других лиц с погашенной судимостью распределяют по частям, в частности, опираясь на умения этих лиц и потребности самих частей.

Адвокат раскрыла, могут ли мобилизовать, если идет суд. По ее словам, до вынесения приговора суда и до его вступления в законную силу подсудимый не считается судимым и может быть мобилизован.

"Мобилизация подсудимого является основанием для приостановления производства по делу на период, в течение которого это лицо будет нести службу", - подытожила Татьяна Савченко.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

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