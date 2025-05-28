Рассказываем, кого призовут в первую очередь и на какой срок забирают по мобилизации.

Мобилизация в Украине остается актуальной темой, особенно в условиях продолжающейся войны. Мы разобрались, кого мобилизуют в первую очередь и что важно знать о призыве.

Со скольки лет мобилизация в Украине

По существующему законодательству, мобилизация охватывает мужчин от 25 до 60 лет. Однако охотнее всего в армию берут более молодых украинцев. Больше всего уделяют внимание тем, кто не достиг пятидесятилетнего рубежа.

Мобилизация до 50 лет позволяет охватить наиболее пригодных к военной службе, хотя и тех, кто старше, могут призвать. Существуют внутренние рекомендации отправлять их служить логистами, водителями, тыловыми специалистами. Это связано с тем, что лица старше 50 близки к граничному возрасту.

Видео дня

В то же время мужчины в возрасте до 30 лет считаются физически более подготовленными, поэтому именно они относятся к тем, кого мобилизуют в первую очередь. У них не так много ограничений по здоровью, что делает их призыв более приоритетным.

Стоит добавить, что военнообязанными являются мужчины от 18 лет. Чтоб стимулировать их пойти служить по собственному желанию, в Украине ввели программу годовых контрактов "18-24". Она позволяет охватить ту категорию мужчин, которые уже военнообязанные, но еще не подлежат мобилизации.

За свою службу они получают один миллион гривень. Его выплачивают частями: при заключении контракта, по завершении обучения и зачисления в часть, а оставшуюся половину - когда закончится срок службы.

Кроме того, они могут рассчитывать на бесплатное обучение в университете, льготы на оплату коммуналки, бесплатный проезд, право на выезд из Украины после контракта, беспроцентную ипотеку, медобеспечение. Также они сами выбирают, где пройти ВВК, по какой специальности и в какой части служить.

Кого сейчас могут мобилизовать

Разобравшись с возрастными рамками, перейдем к другим нюансам. Мобилизация 2025 охватывает широкие категории граждан. В первую очередь призывают:

лиц с боевым опытом;

прошедших службу или военную кафедру;

людей с военно-учетной специальностью;

добровольцев, изъявивших желание служить.

Также призывают тех, кто ранее имел отсрочку, но больше не входит в исключения по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Общая мобилизация, которая охватывала бы всех граждан, в Украине не проводится.

Отдельно остановимся на том, на какой срок забирают по мобилизации. Время службы в этом случае не ограничено фиксированной датой. Это зависит от продолжительности военного положения. Военнообязанные служат до окончания действия военного положения, если нет другого распоряжения. В апреле его продлили до 6 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: