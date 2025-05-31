Valve вносит изменения в базовые функции движка Source, что может свидетельствовать о финальных штрихах в разработке игры.

Судя по последним находкам датамайнеров, разработка Half-Life 3 близится к завершению. Сейчас Valve вносит финальные штрихи в проект.

Информацией поделился Тайлер МакВикер, один из самых известных инсайдеров по играм Valve. По его словам, в последних обновлениях Deadlock и Dota 2 были замечены важные изменения движка Source 2, напрямую связанные с Half-Life 3.

Среди них - полностью переписанная с нуля система сохранений и загрузки. Ранее ни одна игра на Source 2 не имела такой системы, даже Half-Life: Alyx пользовалась адаптированной версией из старого движка. Переписывание таких базовых функций обычно происходит в финальной стадии, когда основные игровые механики уже готовы.

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В дополнение к этому в коде нашли упоминания новых параметров игрока, указывающих, что сохранение невозможно при управлении транспортом или нахождении в нём, что тоже характерно для завершения разработки.

Также были замечены новые элементы системы физики и поведения объектов:

транспорт для игрока и NPC,

электропроводимость объектов и поверхности,

улучшенное зрение и слух врагов,

симуляция ветра и взаимодействие его с предметами и персонажами,

поддержка современных технологий рендеринга вроде meshlets.

Всё это указывает на то, что Half-Life 3, скорее всего, дошла до этапа финальной полировки.

Ранее сразу 2 надёжных инсайдера заявили, что Half-Life 3 станет финальной точкой в истории Гордона Фримена и всей серии. Вообщем, Half-Life 4 ждать не стоит.

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