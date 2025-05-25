Правда выглядит это отвратительно, говорит креативный директор проекта.

В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, у которой наконец-то появилась примерная дата релиза, появится "вампирская романтика". Но не стоит ожидать свиданий под луной, как в "Сумерках", всё будет куда мрачнее.

Креативный директор проекта Алекс Скидмор в интервью журналу PC Gamer подтвердил, что в игре будут элементы романтических взаимодействий. Однако сразу предупредил: вампирская романтика - это не то же самое, что у людей. Это, скорее, романтическое поедание, которое, по его словам, звучит "так же ужасно, как и есть на самом деле".

В мире "Маскарада" любовь связана не с чувствами, а с кровью и властью. И даже если взаимодействие с определёнными персонажами будет выглядеть романтично, это в первую очередь акт вампирской природы: захват, уязвимость, подчинение.

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Игрокам дадут возможность подпитываться от определённых персонажей, и иногда это будет обставлено как нечто личное. Но, как подчёркивает Скидмор, многие из этих персонажей - не просто вампиры, а настоящие хищники с авторитетом среди кровопийц.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на октябрь этого года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Bloodlines 2 рассказал про диалоги в игре. По словам Скидмора, разговоры в игре будут напоминать "лабиринт".

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