Впервые игру анонсировали еще в 2023 году, но с тех пор о ней не было никакой информации.

Electronic Arts официально объявила об отмене разработки игры про Черную Пантеру из комиксов Marvel и закрытии студии Cliffhanger Games, которую основали в 2023 году специально для этого проекта.

Как говорят в компании, они хотят "заострить внимание и направить творческую энергию" на свои ключевые франшизы: Battlefield, The Sims, Skate и Apex Legends. Сейчас в разработке также находится следующая часть Mass Effect.

Первые слухи об игре про Черную Пантеру появились в 2022 году, а официальный анонс состоялся осенью 2023-го в рамках сделки EA с Marvel на несколько игр. Предполагалось, что это будет ААА-экшен от третьего лица, рассчитанный на одиночное прохождение. Разработкой игры руководил Кевин Стивенс, известный по работе над Middle-earth: Shadow of Mordor.

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Помимо закрытия студии и отмены игры, компания также проводит третий раунд сокращений за последние месяцы. За последнее время EA уволила не менее 300 сотрудников, отменила Titanfall 3 и свернула игру про Мандалорца.

Помимо игры про Черную Пантеру EA работает над однопользовательской игрой про Железного Человека. О закрытии этого проекта не сообщалось.

Ситуация в игровой индустрии сложная, и увольнения происходят не только в EA. Недавно Sony провела масштабные сокращения в студиях Playstation, которые отвечают за эксклюзивы.

Или, вообще до курьезного, новая Life is Strange получила награду, но никто не забрал ее, ведь разработчиков уволили.

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