В экранизации Street Fighter ещё будет громкое имя из мира реслинга.

Джейсон Момоа ведёт переговоры о роли в экранизации Street Fighter, выход которой ранее планировался на 2026 год. После ошеломительного успеха фильма "Майнкрафт", шансы получить роль у актёра высоки.

Как сообщает Deadline, вместе с Момоа в числе потенциальных участников проекта упоминаются Ноа Сентинео, Эндрю Кодзи и звезда реслинга Роман Рейнс.

Фильм разрабатывается студией Legendary Pictures, которая приобрела права на экранизацию в апреле 2023 года. Спустя месяц показали официальный логотип, но в марте 2025-го проект был снят с графика релизов. Это вызвало опасения относительно будущего фильма, особенно с учётом отсутствия информации о съёмках.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что по игре Elden Ring снимут фильм. Проектом занимается студия A24, режиссером выступит Алекс Гарленд, а также к картине привлекут Джорджа Р. Р. Мартина.

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