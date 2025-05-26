Опытные огородники рекомендуют использовать определенные удобрения.

Все садоводы, которые выращивают рассаду для последующей высадки в грунт, знают, что первый раз подкармливать огурцы нужно после появления второго настоящего листика. От того, чем подкормить огурцы в первый раз вы решите, зависит качество и количество будущего урожая.

Чем подкормить огурцы, которые только взошли - варианты

Подкормка огурцов после всходов нужна, чтобы помочь рассаде окрепнуть и начать правильно расти, не желтея и не вытягиваясь. Если все сделаете правильно, сможете потом высадить в грунт здоровые саженцы - они станут частью большого и успешного огородного сезона.

Опытные садоводы рекомендуют на первом этапе использовать только минеральные удобрения, например, Нитроаммофоску. Двадцать граммов средства разводят в ведре холодной воды и поливают огурцы - по 30-50 мл на каждое растение. Такой нехитрый трюк позволяет вырастить шикарную рассаду без серьезных капиталовложений и лишней "головной боли".

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Подкормка огурцов народными средствами после появления всходов возможна, но лучше все-таки сочетать экологичные удобрения с комплексными. Например, есть чудесный рецепт с древесной золой - столовую ложку этого ингредиенты высыпать в трехлитровую банку, туда же добавить 1 ч.л нитрофоски, перемешать. На каждое растение вносить не более 100 мл.

Еще один вариант, чем подкормить огурцы на ранней стадии - это использовать такой себе микс из трех компонентов:

15 граммов суперфосфата;

7 граммов сульфата калия;

2 граммов сульфата магния.

Все это смешать, растворить в 5 л воды и вносить под огурцы по 50 мл на каждое растение. Вы можете заметить, что дозы минеральных удобрений увеличены вдвое - так и должно быть, это и нужно растению после появления всходов.

Главное - никогда не используйте хлорсодержащие препараты для подкормки огурцов на этой стадии, иначе культура в лучшем случае не даст обильного урожая, в худшем - погибнет. А вот фосфор, калий и азот необходимо использовать обязательно, особенно азот - именно он помогает растению формировать новые стебли и листья.

Как поливать огурцы после всходов янтарной кислотой и зачем

Янтарная кислота - старое "дедовское" средство, которое десятилетиями используют огородники для подкормки огурцов. Польза его неоспорима - дело в том, что рассада огурцов очень плохо переносит движение с места на место, и от пересадки может зачахнуть. Не допустить этого поможет именно янтарная кислота, так что, такая подкормка огурцов народными средствами должна появиться в вашем графике внесения удобрений.

Четыре таблетки кислоты с дозировкой 0.5 граммов нужно растолочь, а затем растворить в стакане воды. Когда жидкость станет мутной, ее можно выливать в ведро чистой холодной воды. Поливать нужно "на глаз" - так, чтобы корни хорошо пропитались средством. Удивительно, что такая подкормка универсальна - ее можно использовать и для полива рассады, пересаженной в другие емкости, и для удобрения кустов, перемещенных на грядку.

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