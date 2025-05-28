Сейчас студия Sandfall Interactive ещё оправляется от внезапного ошеломительного успеха проекта.

Для Sandfall Interactive, ранее никому не известной небольшой французской студии, Clair Obscur: Expedition 33 стала не просто успешным дебютом, а настоящим триумфом.

Проект, вдохновлённый JRPG, неожиданно ворвался в топы Metacritic и значительно превзошёл внутренние прогнозы разработчиков.

В интервью GamesIndustry.biz продюсер и операционный директор студии Франсуа Мерисс признался: "Мы точно сделаем ещё одну игру".

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Правда, что это будет, продолжение Expedition 33 или нечто совершенно новое, он пока не раскрывает, но намекает, что в студии уже обсуждаются свежие идеи:

"Мы даже не представляли, что игра достигнет такого успеха. Мы очень быстро превзошли собственные прогнозы".

Особенно вдохновляет то, как выросла сама команда. Пять лет назад многие в Sandfall были начинающими разработчиками, а теперь это слаженный коллектив, прошедший сквозь амбициозный проект и готовый к следующему вызову.

Мерисс подчёркивает, что новый проект стартует с более сильных позиций, но и с более высокими ожиданиями, а это, по его словам, и мотивирует, и пугает одновременно.

Ранее мы рассказывали, что создатель Clair Obscur: Expedition 33 дал совет разработчикам, как сделать хорошую игру. В первую очередь, нужно сделать игру, которая нравится тебе самому, говорит Гийом Броше.

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