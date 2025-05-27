Дополнение не вышло из-за пандемии.

Death Stranding 2 изначально должен был быть всего лишь дополнением, но мировые события внесли свои коррективы.

Кодзима рассказал в своём подкасте Koji10, что у него был готов сценарий для DLC к первой части Death Stranding, где планировалось подробнее раскрыть влияние Выхода смерти на мир. Важной механикой дополнения должны были стать полёты. Но вскоре грянула пандемия и проект свернули.

Сюжет аддона в итоге лёг в основу полноценного сиквела, хотя и был переписан почти с нуля. Некоторые сцены с Сэмом и Фрэджайл всё же пережили трансформацию и перекочевали во вторую часть. По словам Кодзимы, изначальная идея сильно отличалась от того, что получилось в итоге.

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Разработчик также пообещал, что в Death Stranding 2 будет немало камео голливудских звёзд, намёки на это можно будет разглядеть в финальном трейлере перед релизом.

Кроме того, в игре появится коллекционирование животных с возможностью отправлять их на базу, как в Metal Gear Solid 5.

Ещё Кодзима рассказал, что в Death Stranding 2 должна была появиться кастомизация причёсок и бороды, а волосы Сэма росли в реальном времени. От идеи пришлось отказаться, так как геймдизайнеру показалось, что Норману Ридусу не идёт ходить с чудаковатой шевелюрой.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее Кодзима рассказал, когда ждать его следующую игру после Death Stranding 2. По словам геймдизайнера, его проект Physint выйдет не раньше, чем через 5-6 лет.

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