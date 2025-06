Переиздание анонсировали ещё в 2020 году, но с тех пор о ремейке не было новостей.

Ubisoft в последнее время не балует игроков хитами, но в прошлом году случилось исключение: Prince of Persia: The Lost Crown неожиданно выстрелила и завоевала симпатии критиков и игроков. Однако продажи были не очень, и команду, работавшую над проектом, попросту расформировали.

Тем не менее, поклонники серии по-прежнему надеются на Prince of Persia: The Sands of Time Remake, который анонсировали ещё в 2020 году.

Ubisoft уже заявила, что ремейк выйдет до марта 2026 года, и утверждает, что разработка идёт гладко. Но вот полноценного показа всё ещё не было. Кажется, это может скоро измениться.

Во время свежего выпуска подкаста Now Xbox Live один из зрителей спросил, не находится ли ремейк в производственном аду. Алекс, один из участников панели, ответил, что нет.

Позже он добавил: "Знаю, что некоторые могут сказать о Sands of Time чуть больше, чем остальные". Это прозвучало как намёк, что кто-то из участников подкаста уже поиграл в ремейк или видел его.

Уже после окончания трансляции Алекс добавил, что, конечно, не может говорить за других, но некоторые материалы по ремейку всё же есть.

На следующей неделе пройдут сразу 2 крупных игровых конференции: Summer Game Fest 6 июня и Xbox Games Showcase 8 июня. Вполне возможно, что где-то здесь Ubisoft наконец-то покажет ожидаемый ремейк.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft затизерила ремейк Splinter Cell: Chaos Theory, но использовала скриншот из другой игры. Вместо Сэма Фишера из Chaos Theory компания использовала изображение агента из Pandora Tomorrow.

