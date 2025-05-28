Разработчики игры Sneaky Sasquatch из канадской студии RAC7 теперь часть Apple.

Apple приобрела студию RAC7, разработчиков популярной адвенчуры Sneaky Sasquatch. Это первая в истории компании игровая студия, ставшая её внутренним подразделением.

Как сообщает Digital Trends, это не масштабная экспансия Apple в сфере видеоигр. По словам источников, знакомых с планами компании, сделка была направлена на поддержку и развитие самой Sneaky Sasquatch, одного из самых заметных проектов в подписочном сервисе Apple Arcade.

Представитель Apple подтвердил тем же Digital Trends, что команда из двух человек из RAC7 присоединилась к компании:

Видео дня

"Мы обожаем Sneaky Sasquatch и рады, что команда RAC7 теперь работает с нами. Мы продолжим предлагать отличные игры для пользователей Apple Arcade".

Тем временем Bloomberg сообщает, что Apple готовится анонсировать собственное игровое приложение, которое представят 9 июня на WWDC 2025. Анонс произойдёт всего на 4 дня позже, чем показ игр для Nintendo Switch 2.

По слухам, в приложении Apple будет отдельный лаунчер с функциями вроде достижений, лидербордов и сообщений. Позднее в этом году он станет предустановленным на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

На том же WWDC 2025 Apple представит iOS 19, который должен полностью поменять дизайн операционных систем компании. Для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7.

Вас также могут заинтересовать новости: